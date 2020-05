Ζώδια

Τα ζώδια και ο τρόπος που θυμώνουν

Πόσες φορές πάνω στα νεύρα σας έχετε πει πράγματα για τα οποία μετανιώσατε αργότερα;

Δυστυχώς όμως πολλές φορές χάνουμε το μυαλό μας και πάνω στον θυμό μας λέμε ή κάνουμε πράγματα για τα οποία αργότερα μετανιώνουμε.. Ευτυχώς υπάρχουν και πιο δημιουργικοί τρόποι να εκφράσουμε το θυμό μας από το να βάζουμε τις φωνές ή να σπάμε ότι βρούμε μπροστά μας και η Αστρολογία είναι εδώ για να σε βοηθήσει με τις γνώσεις της!

Διάβασε λοιπόν το πώς εκφράζει το κάθε ζώδιο τον θυμό του, πως μπορεί αυτός ο θυμός να γίνει δημιουργικός αλλά και πώς να τον αντιμετωπίζεις και να τον εκτονώνεις!

KΡΙΟΣ

Μια από τις αδυναμίες του Κριού είναι η έλλειψη αυτοκυριαρχίας. Όταν οργιστεί, δύσκολα συνέρχεται, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που διακυβεύονται τα συμφέροντά του ή πρόκειται να χάσει κάτι πολύτιμο. Τη στιγμή που οργίζεται, είναι ανάγκη γι' αυτόν, να εκτονώσει όλη αυτή τη θύελλα που νιώθει βαθιά μέσα του. Πολλές φορές μάλιστα, στα γεμάτα οργή ξεφωνητά του, δεν διακρίνει κανείς λόγια διεκδίκησης του δίκαιου του, αλλά ασυναρτησίες, μόνο και μόνο για να μην επιτρέψει στον εαυτόν του να οπισθοχωρήσει. Οι φωνές του λοιπόν, δεν οδηγούν πουθενά. Και όμως, όταν ένας Κριός νιώθει θυμωμένος, μπορεί να διοχετεύσει αυτή τη νευρώδη ενέργεια του, στο να κάνει πράγματα που απαιτούν την αποφασιστικότητα του, "εδώ και τώρα". Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, για παράδειγμα, (οι φωνές) σε κάποιο χρηματιστηριακό χώρο (το χρηματιστήριο, πολλές φορές, αποτελεί χώρο οργισμένων κραυγών), ή σε κάποιο χώρο που χρειάζεται να επιβάλλεται κανείς με τη φωνή του. Μπορεί ακόμα, τότε που το νεύρο του βρίσκεται στο ζενίθ του, να καταπιαστεί και να ολοκληρώσει πράγματα που έχει αφήσει σ' εκκρεμότητα. Ένας άλλος τρόπος εκτόνωσης του θυμού του, είναι να κάνει γυμναστική ή να επιδοθεί σε μία σκληρή μορφή εργασιοθεραπείας, έτσι, και τα νεύρα του θα τα εκτονώνει και κάποιο χρήσιμο έργο θα βγάζει.

Αν συμβιώνετε με Κριό, λοιπόν, πρέπει να εκπαιδευτείτε στο να διατηρείτε την αυτοκυριαρχία σας, τις στιγμές των εκρήξεων του. Αν γίνετε και εσείς επιθετικοί, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κατακυριευτεί από εχθρικά συναισθήματα για σας. Ο Κριός δε δαμάζεται εύκολα, όμως και για ν' αποφευχθεί η λεγόμενη "κακιά ώρα" χρειάζεται ν' αντιμετωπίζεται με ειδική τεχνική. Ο θυμός του πάντα διαρκεί όσο χρειάζεται να φουντώσει μια φωτιά και αμέσως μετά δεν υπάρχει ούτε ίχνος της έντασης. Ποιος ο λόγος, να βάζετε κι εσείς το λάδι στη φωτιά;

ΤΑΥΡΟΣ

Όταν φτάνει στο σημείο να εξοργιστεί, μπορεί να τον δεις να αναποδογυρίζει ακόμα και το τραπέζι του φαγητού στην αγκαλιά κάποιου προσκεκλημένου του.Το ξέσπασμά του, χωρίς καμιά αμφιβολία, μπορεί να είναι η απόρροια μιας κατάστασης, που υποτροπίαζε μέσα του εδώ και πολύ καιρό. Όμως, το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι, ότι δυστυχώς δεν παραδέχεται ότι θυμώνει πολύ και εύκολα. Το να κρατάνε, λοιπόν, οι Ταύροι το θυμό τους να επωάζεται μέσα τους, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας. Μια ήσυχη έφοδος στην κουζίνα, τον χώρο που σχετίζεται με τη νευρική λαιμαργία, συνήθως, ηρεμεί την οργισμένη φύση τους. Πάντως, δεν είναι ο ιδανικός τρόπος, για να "καταβροχθιστεί" το πρόβλημα. Μπορεί όμως, δημιουργώντας ένα μουσικό κομμάτι, εκτελώντας το μάλιστα, με το αγαπημένο τους όργανο, ζωγραφίζοντας ή βάφοντας κάτι, που από καιρό, έχουν εμπνευστεί ή φτιάχνοντας τα φυτά τους, μπορεί να εκτονώσουν την οργή τους, (ενέργεια τους), σε μια εποικοδομητική δράση.

Αν συμβιώνετε με Ταύρο, πρέπει να ασκηθείτε, στο να διατηρείτε πάντα χαμηλούς τόνους, όταν μιλάτε. Ενοχλείται με τη γρήγορη και μεγαλόφωνη ομιλία. Επίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ζείτε με άτομο, που όταν πεισμώνει δεν υποχωρεί. Ποτέ λοιπόν, δεν πρέπει να του επιβάλλετε την γνώμη σας. Όταν τον δείτε να εκνευρίζεται, αδιαφορήστε. Οπλιστείτε με όση ευγένεια διαθέτετε και προσπαθήστε, να του εκθέσετε τη γνώμη σας μέχρι... που τελικά να συμβιβαστεί.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Είναι γνωστό ότι οι Δίδυμοι καταφέρνουν μ' ένα μοναδικό τρόπο να ξεγλιστρούν από τα προβλήματα τους, γεγονός που τους βοηθά να πληγώνονται λιγότερο και κατά συνέπεια να οργίζονται λιγότερο. Και όμως, οι Δίδυμοι λόγω της δυαδικής φύσης του χαρακτήρα τους, τις περισσότερες φορές, βρίσκονται δραστηριοποιημένοι με πολλά πράγματα συγχρόνως, βρισκόμενοι έτσι σε μια μόνιμη νοητική υπερδιέγερση. Εξαιτίας, λοιπόν αυτού του γεγονότος, σχεδόν μόνιμα, βρίσκεται ευαισθητοποιημένο και το νευρικό τους σύστημα. Έτσι, ο εξοργισμένος Δίδυμος, τελείως απροκάλυπτα, μπορεί να εκφραστεί μέσα από έναν καταιγισμό δεικτικών λόγων. Είναι οι στιγμές που η γλώσσα του, χωρίς κανέναν έλεγχο, "ραπίζει" τους υπεύθυνους του θυμού του. Ως εκφραστής, ωστόσο, της επικοινωνίας, ξεστομίζει ότι έχει να πει, κατευνάζοντας έτσι το δικό του θυελλώδες πνεύμα, προκαλώντας όμως “φουρτούνα” στο πνεύμα των άλλων. Για το πόσο δίκαια ή άδικα θυμώνει ένας Δίδυμος, αυτό με βάση το ωροσκόπιο αποκαλύπτεται από τους πλανήτες Ερμή, Άρη και από τον εξουσιαστή του τρίτου οίκου.

Αν συμβιώνετε πάντως με Δίδυμο, για να μην "τρελαθείτε", πρέπει ν' ασκηθείτε στην τέχνη της... μαντικής, για να βρίσκετε τι του φταίει. Γιατί τις περισσότερες φορές, άλλο του φταίει και σε άλλο ξεσπάει. Και το χειρότερο, για το ίδιο πράγμα άλλους λόγους μπορεί να επικαλείται τη μια φορά και άλλους την άλλη. Να οπλίζεστε, λοιπόν, με υπομονή και να προσπαθείτε να εμβαθύνετε στο νόημα των όσων λέει. Καθόλου εύκολη δουλειά, διότι η πολυστροφία των Διδύμων δεν παρακολουθείται εύκολα. Και μπορεί, όταν θα νομίζετε ότι έχετε φέρει κάποια ισορροπία στη συζήτηση σας, να σας ξεφύγει ξαφνικά, αλλάζοντας τελείως θέμα, οπότε εσείς να νιώθετε ότι τρελαίνεστε. Η καλύτερη μέθοδος για να αντιμετωπίζετε τον θυμωμένο Δίδυμο, είναι να δείχνετε αποφασιστικοί, αμετάκλητοι στις απόψεις σας και επίμονοι μέχρι ν' ακούσετε την πραγματική αιτία του θυμού του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ένας Καρκίνος δε θυμώνει τόσο εύκολα ή μάλλον, δε θυμώνει φανερά. Τις περισσότερες φορές, πνίγει την οργή του μέσα στον ίδιο τον εαυτό του, μ' αποτέλεσμα, οι περισσότεροι του ζωδίου να υποφέρουν από στομαχικά προβλήματα. Τα παιδιά του φεγγαριού, όπως αποκαλούνται, αν αφήσουν την οργή τους να βγει προς τα έξω, μπορεί να σκοτεινιάσουν ακόμα και το φεγγάρι στην Πανσέληνό του. Αυτό βέβαια θα συμβεί, αν νοιώσουν να απειλούνται οι ίδιοι, τα συμφέροντα και η οικογένειά τους. Ωστόσο, είναι άνθρωποι που πληγώνονται αρκετά εύκολα, λόγω της ευθιξίας τους, και η επικινδυνότητά τους βρίσκεται, όχι τόσο στην κατά μέτωπο επίθεση, αλλά στα ύπουλα "μαχαιρώματα", όπως λέγεται. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλοί τρόποι που μπορούν να εκτονωθούν.

Όντας σπιτόγατοι, οι Καρκίνοι μπορεί ν' ασχοληθούν με το σπίτι και το νοικοκυριό τους. Επίσης, μπορούν να φύγουν, να πάνε κάπου που θα τους γεμίσει με ευχάριστες αναμνήσεις και εφόσον νιώθουν ότι μπορεί να ξελαφρώσουν συναισθηματικά με το κλάμα, ας έχουν πάντα και το "ποτήρι των δακρύων" εφεδρικό μαζί τους. Έτσι, δε θα κινδυνεύουν, αν θυμώσουν, ή γκρινιάσουν να μείνουν μόνοι.

ΛΕΩΝ

Ο Λέων, έτσι όπως περιγράφεται συνήθως, θα υπέθετε κανείς ότι αντιδρά στις προσβολές και τις ενοχλήσεις με μία γροθιά στα μούτρα του άλλου. Ε, λοιπόν, όχι! Ο Λέων μπορεί να αισθάνεται ότι εκπροσωπεί τη δύναμη, όμως στην πραγματικότητα απεχθάνεται την βία. Και αν θελήσει να παραμείνει στο χώρο της "μάχης", δηλαδή της αντιπαράθεσης, δεν θα το βάλει στα πόδια και ούτε θα υποχωρήσει. Θα προσπαθήσει, με τον πλέον διπλωματικό τρόπο, να βρει λύσεις στα προβλήματα και τις διαφωνίες που προέκυψαν. Ο Λέων αποφεύγει τις κακοτοπιές, εκείνες τις δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να τον οδηγήσουν σ' επικίνδυνα ξεσπάσματα. Όταν θυμώνει, καταπιάνεται με κάποια δημιουργική απασχόληση, καταστέλλοντας έτσι την οργή του. Και εδώ, βέβαια, αξίζει να διευκρινίσουμε ότι ο Λέοντας απεχθάνεται τον ερασιτεχνισμό, που σημαίνει ότι για κάθε τι που τον ενδιαφέρει, θα δουλέψει σκληρά. Έτσι λοιπόν, σε κάθε δυσκολία του, ακόμα και στο πιο επώδυνο ψυχικό του τραύμα, προτιμά να "γλύψει" τις πληγές του μόνος, χωρίς να πέσει στην αντίληψη κανενός. Όμως, εκείνο που κάποιος χρειάζεται να ξέρει για τις κακές στιγμές του Λέοντα, είναι ότι είναι τόσο μεγαλόψυχος, που μπορεί σχεδόν αμέσως, να συγχωρέσει, ακόμα και αυτούς που κατάφεραν να του τινάξουν "τα νεύρα στον αέρα". Αν υποσχεθεί, μάλιστα, ότι θα "ξεχάσει", είναι βέβαιον ότι θα το κάνει.

Αν συμβιώνετε με Λέοντα (γυναίκα ή άνδρα), σίγουρα θα τον έχετε δει στο θυμό του να βρυχάται σαν αληθινό λιοντάρι. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να προσπαθήσετε ποτέ να επιβληθείτε ή να θεωρήσετε υποδεέστερό σας έναν Λέοντα. Η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη και ίσως, με συνέπειες. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε σε στιγμές έντασης, είναι να μην του ανταπαντάτε, αφενός γιατί δεν θα καταλαβαίνει τι του λέτε και αφετέρου, γιατί θα τον εξαγριώνετε ακόμα περισσότερο. Αργότερα, ίσως και σε μια επόμενη μέρα, όταν θα έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα συζητήστε του το πρόβλημα, δίνοντας του να καταλάβει ότι έχει οπωσδήποτε κι αυτός το ποσοστό της ευθύνης του. Τέλος, πρέπει να πειστεί ότι οι άνθρωποι που συμβιώνουν πρέπει ν' αλληλοβοηθούνται, να σέβονται ο ένας τον άλλο και ότι είναι ισότιμοι. Προσοχή... αυτά θα πρέπει να του ανακοινώνονται με το πιο γλυκό χαμόγελο. Διαφορετικά, το κλίμα θα γίνει ακόμα χειρότερο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οι Παρθένοι ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που μπορούν να ξεπερνούν εύκολα το θυμό τους, διοχετεύοντας την ένταση τους σε κάποια χρήσιμη απασχόληση.Όχι λοιπόν οργισμένες αντιδράσεις, αλλά εποικοδομητική δραστηριοποίηση. Στον Παρθένο, ακόμα και στις αντιδράσεις του, παρατηρείται κάποια ευθύτητα. Σπάνια θα "εξαπολύσει" μια τρομερή βρισιά ή απειλή πίσω από την πλάτη του ανταγωνιστή του. Αν του προκύψει καβγάς θα προσπαθήσει να ξεγλιστρήσει, αποφεύγοντας να κάνει παρατηρήσεις, μην τυχόν και από την υπάρχουσα έκρυθμη κατάσταση προκύψει κάποια άλλη, με αποτέλεσμα η οργή να διαιωνίζεται χωρίς τελειωμό. Ο Παρθένος συνήθως εκτονώνει το θυμό του με δουλειά. Μπορεί ξαφνικά, να τον δεις να διαλύει σε χίλιες βίδες τη μηχανή του αυτοκινήτου του και να τη μοντάρει ξανά από την αρχή. Ή μπορεί να καθαρίζει με την ηλεκτρική σκούπα σχολαστικά και τις πιο απίθανες γωνίες του σπιτιού του. Ένας άλλος τρόπος εκτόνωσης του θυμού του, είναι ένας αρκετά μεγάλος περίπατος, έστω και γύρω-γύρω από το τετράγωνο του σπιτιού του. Και για να έχει την ικανοποίηση ότι εξυπηρετεί και κάποιον άλλον, μπορεί να πάρει και το σκυλί του μαζί, πιστεύοντας ότι του προσφέρει στιγμές ευτυχίας, ενώ στην πραγματικότητα ακολουθεί το γνωμικό "το τερπνόν μετά του ωφελίμου". Αυτοί είναι μερικοί τρόποι εκτόνωσης, οι οποίοι αντικαθιστούν την ψυχρότητα του Παρθένου μ' ένα ζεστό χαμόγελο! Αν, όμως, ο Παρθένος είναι τύπος των φιλολογικών κειμένων, του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και τύχει να εξοργισθεί με κάτι σχετικό με τη γλώσσα, το γράψιμο, την κοινωνική αδικία κ.λπ. μπορεί να κάνει πολύ σκληρή κριτική και ν' ανάψει "φωτιές"...!

Αν συμβιώνετε λοιπόν με Παρθένο, σίγουρα έχετε καταλάβει την τάση του να ερευνά τα πάντα. Θα χάσετε το "παιχνίδι", αν του δείξετε ότι ενοχλείστε γι' αυτό. Απλά παρακολουθείστε τις ενέργειές του διακριτικά. Μέχρι να βρει αυτό που ψάχνει θα περάσει αρκετός καιρός και έτσι, δεν αξίζει τον κόπο να του κάνετε υποδείξεις ή επιθέσεις από την αρχή. Όταν θυμώνει, συνήθως, στυλώνει τα πόδια του μόνο και μόνο επειδή μπορεί να πιστεύει ότι είναι αλάνθαστος. Γι’ αυτό, με άκρως διπλωματικό τρόπο, αλλά και με τεκμηριωμένες αποδείξεις, βεβαιώστε τον για το άδικο του, όταν βέβαια το έχει.

ΖΥΓΟΣ

Όλα όσα αναφέρονται για τον Ζυγό, δηλαδή συμβιβαστικός, φιλήσυχος, καλαίσθητος κ.λπ., σηματοδοτούν μια φύση ανθρώπου κατά βάση υπομονετικού και ευγενή. Έτσι, αντί του καβγά, προτιμά την υποχώρηση. Σε ακραίες, μάλιστα, περιπτώσεις αντί για υποχώρηση μπορεί να κάνει… αποχώρηση! Στο ερώτημα αν ο Ζυγός υποχωρεί επειδή μπορεί να είναι σνομπ, η απάντηση είναι ότι το κάνει μόνο επειδή αντιπαθεί τους καυγάδες και είναι πολύ ευαίσθητος. Μπορεί ακόμα και να αρρωστήσει, αν αισθανθεί την ατμόσφαιρα να πάλλεται από οργισμένους κραδασμούς. Φεύγει λοιπόν ο Ζυγός, δραπετεύει θα λέγαμε καλύτερα, σε κάποιο άλλο περιβάλλον που να κυριαρχεί η ηρεμία και κυρίως, να μπορεί εκεί να ξεχάσει ότι και όποιον τον έκανε να πονέσει. Και καθώς περιλαμβάνεται στους αποκαλούμενους καλοπερασάκηδες, θα προσπαθεί να προσφέρει στον εαυτό του ό,τι το καλύτερο, χωρίς τσιγγουνιές.

Κατά βάση, ο Ζυγός δεν τραβάει τα άκρα, όμως μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο ως μέχρι να πάρει μια απόφαση, με συνέπεια να σπάσουν τα νεύρα των ανθρώπων του περιβάλλοντος του! Το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθεί πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ο Ρώσος συγγραφέας Αντόν Τσέχων, είχε πει: "Η αγάπη, η φιλία, ο σεβασμός, δεν ενώνουν τόσο τους ανθρώπους, όσο το κοινό μίσος ή η κοινή απέχθεια που έχουν για κάτι ". Ένας άνθρωπος που η ένωσή του με τους υπόλοιπους εξαρτάται από το βαθμό της απέχθειας που νιώθει είναι ο Σκορπιός, καθώς έχει την τάση να παθιάζεται, να μνησικακεί και να εκδικείται. Βέβαια, αυτού του είδους τα συναισθήματα δεν οδηγούν πάντα στον όλεθρο. Μερικές φορές, για παράδειγμα, μια βεντέτα συμπληρώνει ό,τι χρειάζεται, για να αναμορφωθεί μια κοινωνία. Και ο Σκορπιός είναι το πλέον κατάλληλο άτομο, για να οδηγήσει τα πράγματα.

Το πρώτο σημάδι που φανερώνει το θυμό ενός Σκορπιού είναι η απότομα ψυχρή, σκοτεινή και αινιγματική του όψη. Τα ερωτήματα του στυλ, "τι έχεις", "τι σου συμβαίνει" όχι μόνο δεν φέρνουν αποτέλεσμα, αλλά ενδέχεται να κλείσουν τον Σκορπιό ακόμα πιο πολύ στον εαυτό του ή να τον θυμώσουν περισσότερο. Η προσέγγιση του, λοιπόν, πρέπει να γίνεται με όσο πιο ήρεμο και γεμάτο αγάπη τρόπο. Βέβαια, το να αποκαλυφθεί είναι λίγο δύσκολο, όμως, ό,τι καταφέρει κανείς να του αποσπάσει, είναι καλό.Το μεγάλο κακό μ' ένα Σκορπιό είναι ότι, όσο συσσωρεύει πράγματα μέσα του, αυτά κάποια στιγμή μπορεί να μετατραπούν σ' έναν τραγικό εφιάλτη και με την πρώτη, ίσως και ασήμαντη αφορμή, να ξεσπάσει. Σε μία τέτοια κακή φάση του, καλό είναι να αποφεύγονται οι αντιπαραθέσεις, γιατί αμέσως μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί η λεγόμενη "κακιά ώρα"...! Ένας ενδεδειγμένος τρόπος για να ξεθυμάνει η οργή του Σκορπιού, είναι ο αθλητικός ανταγωνισμός...!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο θυμός του Τοξότη συναγωνίζεται το στυλ του θυμού του Κριού. Θυμώνει εύκολα και υποχωρεί δύσκολα, ενώ μπαίνει με "άνεση" στο πεδίο της διαμάχης, όπου βέβαια κατευνάζεται ο θυμός του! Όταν ένας Τοξότης δεν καταφέρνει να ηρεμήσει με τίποτα, ούτε ακόμα και με την άθληση, ρίχνεται στην "άθληση του καβγά". Και ως άτομο της φωτιάς έχει πάντα συσσωρευμένη μια τεράστια ψυχική και φυσική ενέργεια, έτσι που κι αν ακόμα συγχωρήσει ή ξεχάσει μερικές "καλοδιαλεγμένες" βρισιές που του πέταξαν κάποιοι αντίπαλοι του, θα διατηρεί πάντα την ανάγκη για μια φυσική εκτόνωση. Δύο βασικοί τρόποι αποφυγής της λεγόμενης "κακιάς ώρας" όταν θυμώνει ένας Τοξότης, είναι ή να ανοίξει την πόρτα και να φύγει ή να αρχίσει να λύνει σταυρόλεξα... Πάντως, οι ατέλειωτες συζητήσεις, η περιέργεια και η αλλαγή των αποφάσεων, είναι κάποια από τα μελανά σημεία του Τοξότη, ικανά να τεντώσουν τα νεύρα του περιβάλλοντός του. Το χειρότερο, όμως είναι ότι όταν αισθάνεται να καταπιέζεται, αντί μέσω του διαλόγου να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα του, μπορεί να προφασιστεί (και μάλιστα θυμωμένα) κάποιες δικαιολογίες και να φύγει.

Για τον κατευνασμό του θυμού του Τοξότη, λοιπόν, δε χρειάζονται μαγικές συνταγές, απλά χρειάζεται να βρεθεί ένας τρόπος δέσμευσης - χωρίς όμως να αισθάνεται καταπίεση - ότι θα συζητηθεί ο λόγος που τον όργισε. Διαφορετικά, ο θυμός του θα γίνει μια κακή συνήθεια, αλλά και η αιτία να σπάνε τα νεύρα και όλων των υπολοίπων.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Οι Αιγόκεροι πολλές φορές, βάζοντας μοναδικό σκοπό να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους, εξιδανικεύουν ανθρώπους και καταστάσεις χωρίς να το αξίζουν και βέβαια, όταν αντιληφθούν την ταπεινή συμπεριφορά τους εξοργίζονται, αλλά προσπαθούν να μην φανερώσουν την οργή τους.Οι Αιγόκεροι θυμώνουν και από φόβο, όμως και σ' αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούν να τον καλύψουν κάνοντας χιούμορ. Όμως, μπορεί και με το χιούμορ των άλλων να κατευνασθεί ο θυμός τους. Εκείνο πάντως που τους εξαγριώνει και τους «τρελαίνει» είναι το ψέμα, η ανευθυνότητα και η ασέβεια προς το χρήμα. Οι Αιγόκεροι και των δύο φύλων -πολύ περισσότερο το αρσενικό- είναι καλό να μη φτάνουν στ' άκρα, διότι ορισμένοι από αυτούς μπορεί να εκδηλώνουν αρκετά βίαιη συμπεριφορά. Η χειρότερη όμως όλων των αντιδράσεών τους είναι το παγερό ύφος, καθώς με την υποτιμητική, καθηλωτική ματιά τους δημιουργούν άγχος και στον πιο ψύχραιμο.

Ο θυμός τους επίσης, εκτός από τις χιουμοριστικές ατάκες, συχνά κατευνάζεται και με προτάσεις του στιλ «έλα πάμε μια βόλτα...» ή με συζητήσεις γύρω από το χρηματιστήριο αξιών, τις πολιτικές εξελίξεις και φυσικά, δείχνοντας ενδιαφέρον για τα κοινωνικο-επαγγελματικά και οικονομικά τους σχέδια. Με λίγα λόγια όταν ένας Αιγόκερως θυμώνει, οι υπόλοιποι αυτόματα πρέπει να ελέγξουν τις αντιδράσεις τους. Κάποια στιγμή, και μάλιστα γρήγορα, το κακό κλίμα θ' αρχίσει να υποχωρεί.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο Υδροχόος, σ' όποιο φύλο κι αν ανήκει, νιώθει ευτυχισμένος όταν καταφέρνει να βγάζει από τη δύσκολη θέση άλλους ανθρώπους, διότι έχει την ευαισθησία να μη δημιουργεί εντάσεις. Όμως αγανακτεί (και μάλιστα υπερβολικά) όταν αισθανθεί ότι καταπιέζεται. Και πολύ χειρότερα, όταν νιώσει ότι κάποιοι ή τα γεγονότα, τον αναγκάζουν να περιορίσει την ελευθερία του. Αυτό δε σημαίνει ότι σε τέτοιες καταστάσεις ασκεί βία ή έστω επιπλήττει τους υπευθύνους, προκειμένου να διατηρήσει ή να ανακτήσει την ελευθερία του, απλά αντιδρά με το δικό του τρόπο. Ανοίγει την πόρτα... και όταν βγει από αυτήν, αφήνει πίσω του πολλά ερωτηματικά και τεράστια σύγχυση.

Όμως ο θυμός του Υδροχόου δεν πρέπει ν' αντιμετωπίζεται με την ίδια συμπεριφορά. Αντίθετα, το κακό κλίμα μετριάζεται όταν υπάρχει η ευκαμψία στους άλλους, να τον περιβάλλουν με ευγενικές, ανθρώπινες προσφορές και φυσικά, με λόγια αγάπης.

ΙΧΘΥΕΣ

Οι Ιχθύς, ως συναισθηματικό ζώδιο, όταν θυμώνουν, κατά βάση κάνουν κακό στον εαυτό τους, διότι όλη την οργή τους τη στρέφουν μέσα τους. Κάνουν όμως κακό και στους άλλους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις εσωτερικές τους θύελλες και όταν βρεθούν ξαφνικά μέσα σ' αυτές, χάνουν κι εκείνοι την ψυχραιμία τους. Αυτές που συνήθως εξοργίζουν τους Ιχθύς είναι οι λέξεις. Όπως και μια καλή λέξη, ένα χάδι ή ακόμα κι ένα χαμόγελο μπορεί να τους χαλαρώσουν αμέσως. Και είναι πολύ καλύτερη αυτή η συμπεριφορά, από το να υπάρχει ένα κακό κλίμα, με κλάματα, με απομόνωση ή με απειλές (έτσι συνήθως αντιδρούν οι Ιχθύες) όταν θυμώνουν.

