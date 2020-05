Κοινωνία

Συνωστισμός στις παραλίες της Αττικής (βίντεο)

Γέμισαν με κόσμο οι ελεύθερες παραλίες. Πετσέτες και ομπρέλες τοποθετήθηκαν, σε αρκετές περιπτώσεις όμως, δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας.​