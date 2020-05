Κοινωνία

Θύελλα αντιδράσεων για την αποφυλάκιση του “παιδεραστή του Ρεθύμνου” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το δικαστικό συμβούλιο Γρεβενών θα αποφασίσει αν ο γυμναστής που είχε καταδικαστεί για δεκάδες περιπτώσεις ασέλγειας ανηλίκων, πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή, γιατί παραβίασε τους περιοριστικούς όρους. Τι υποστηρίζει ο ίδιος ​