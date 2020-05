Κοινωνία

Επιστροφή για τους μαθητές Γ’ Λυκείου – Πώς λειτουργούν τα σχολεία

Οι κανόνες για την αποφυγή συνωστισμού, υγιεινής και το μέτρημα στις απουσίες. Αναλυτικός οδηγός για τα νέα δεδομένα στο σχολείο.

Το «ποδαρικό» στα σχολεία, μετά την άρση της αναστολής της λειτουργίας τους στις 11 Μαρτίου, κάνουν σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, οι μαθητές της Γ' λυκείου. Την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα 18 Μαΐου, θα ακολουθήσουν οι μαθητές της Α' και Β' λυκείου και των γυμνασίων. Οι μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων πιθανώς να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την 1η Ιουνίου, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα των επόμενων ημερών. Από το υπουργείο έχει ξεκαθαριστεί ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα ανοίξουν ξανά «μόνο αν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά».

Οι κανόνες

Φυσικά, η επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας στα σχολεία γίνεται με τα αναγκαία μέτρα προστασίας, που έχουν προβλέψει ΕΟΔΥ και υπουργείο Παιδείας, με την τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου να είναι το βασικότερο.

Είσοδος και έξοδος από τον χώρο του σχολείου

Για να περιοριστεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση μαθητών στο σχολείο, δεν θα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του προγράμματος. Οι μαθητές θα πηγαίνουν απ' ευθείας στην αίθουσα του τμήματός τους.

Δεκαπέντε μαθητές ανά αίθουσα, με ανοικτά παράθυρα

Πλέον, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι δεκαπέντε (15) και η απόσταση μεταξύ μαθητών, καθισμένων στα θρανία, θα πρέπει να είναι 1,5 μέτρο . Τα τμήματα των τάξεων έχουν χωριστεί στα δύο και οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής. Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή θα πηγαίνει το μισό τμήμα και Τρίτη - Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15 άτομα) θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, το 66% των τμημάτων της Γ' λυκείου των ΓΕΛ θα κάνουν καθημερινά μάθημα και όχι εκ περιτροπής, διότι τα τμήματα αυτά έχουν κάτω από 15 μαθητές και δεν χρειάζεται να γίνει κατάτμηση τμημάτων. Το αντίστοιχο ποσοστό των τμημάτων της Γ' λυκείου των ΕΠΑΛ είναι 74%.

Όσον αφορά στη διαρρύθμιση των αιθουσών, η σχετική εγκύκλιος προβλέπει ότι τα θρανία θα έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με περιορισμένο χώρο.

Οι μαθητές θα κάθονται ένας ανά θρανίο και εναλλάξ, στη δεξιά και αριστερή πλερά του θρανίου, όχι ο ένας πίσω από τον άλλον.

Ο εξαερισμός των τάξεων θα γίνεται φυσικά και προβλέπεται καθαρισμός τους δύο φορές την ημέρα.

Χωριστά στα διαλείμματα

Από σήμερα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το διάλειμμα του σχολείου θα είναι διαφορετικό. Οι μαθητές δεν θα κάνουν ενιαίο διάλειμμα, προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων/υποτμημάτων. Η εικόνα των μαθητών που ξεχύνονται στο προαύλιο αποτελεί παρελθόν, αφού προβλέπεται σταδιακή έξοδος και με σειρά και επιπλέον, κάθε τμήμα θα έχει διαφορετικό χώρο στο προαύλιο.

Απαγορεύονται τα παιχνίδια με μπάλα (π.χ. βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο) και τα κυλικεία θα είναι κλειστά.

Αντισηπτικά, προαιρετική η χρήση μάσκας

Σχολαστικός θα είναι ο καθαρισμός στα σχολεία από σήμερα, ενώ τα σχολεία έχουν «εξοπλιστεί» με αντισηπτικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Τρικάλων, Δημήτρη Παπαστεργίου, δεν υπήρξε πρόβλημα στην προμήθεια αντισηπτικών, καθώς εκτός της πρώτης αποστολής από μεριάς υπουργείου Παιδείας, οι περισσότεροι δήμοι ήταν ήδη εφοδιασμένοι με αντισηπτικά. Μέσα στην εβδομάδα, προβλέπεται δεύτερη αποστολή αντισηπτικών από το υπουργείο προς τους δήμους.

Ήδη, σε κάθε σχολείο έχει γίνει σχολαστικός καθαρισμός, ενώ καθαρίστριες θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Ως προς τη χρήση μάσκας από τους μαθητές, αυτή είναι προαιρετική στις τάξεις και τα μέσα μεταφοράς των μαθητών.

Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Οι διευθυντές των σχολείων θα έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεδρίαση σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη μετακίνηση της συνεδρίασης του Συλλόγου σε άλλο χώρο από εκείνο που συνήθως χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.

Για τους καθηγητές γυμνασίων

Η παρουσία των καθηγητών του γυμνασίου στα σχολεία τους κατά την ερχόμενη εβδομάδα, πριν την επανέναρξη της λειτουργίας των γυμνασίων καθορίζεται από τον διευθυντή, ανάλογα με τις εκάστοτε διοικητικές ανάγκες.

Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για κρούσματα

Για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος της σχολικής κοινότητας, θα ενεργοποιείται το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, στη βάση της διαδικασίας της ιχνηλάτησης και με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό. Δεν προβλέπεται να κλείνει το σχολείο σε περίπτωση κρούσματος.

Απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, υπάρχει πρόβλεψη άδειας για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, ενώ θα συνεχιστούν οι άδειες ειδικού σκοπού και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για γονείς με παιδιά σε εκπαιδευτικές δομές που παραμένουν σε αναστολή.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).

Για όσους μαθητές υπάρχει ειδικός λόγος απουσίας από το σχολείο, προβλέπεται ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσω τηλεκπαίδευσης. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη ζωντανή αναμετάδοση μαθήματος, επικαλούμενες θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, για τις ημέρες που οι μαθητές δεν θα είναι στο σχολείο, προβλέπεται να υπάρχει πρόγραμμα για μελέτη στο σπίτι.

Τέλος μαθημάτων στις 12 Ιουνίου 2020

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι γυμνάσια και λύκεια θα κάνουν μαθήματα μέχρι τις 12 Ιουνίου, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν θα γίνουν (η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάσει των βαθμών των τετραμήνων) και στις 15 και 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια, αντίστοιχα. Για τα Ειδικά Σχολεία έχει παραταθεί η αναστολή λειτουργίας.

Ανοίγουν και τα φροντιστήρια

Τέλος, όσον αφορά στη λειτουργία των φροντιστηρίων, θα ακολουθηθεί η σταδιακή επαναλειτουργία των επκαιδευτικών βαθμίδων όπως ισχύει και για τα σχολεία, τηρώντας απαραιτήτως τα μέτρα πρόληψης (απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ μαθητών και 15 μαθητές ανά τμήμα). Τα τμήματα της Γ' Λυκείου ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, ενώ τα τμήματα της Α', Β' Λυκείου και Γυμνασίου καθώς και τα μαθήματα ξένων γλωσσών επανεκκινούν στις 18 Μαΐου. Από το υπουργείο, πάντως, συστήνεται η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.