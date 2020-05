Οικονομία

Σταϊκούρας: μέτρα στήριξης για ιδιοκτήτες ακινήτων και δανειολήπτες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο ενοίκιο. Τα κριτήρια για την επιδότηση «κόκκινων», αλλά και ενήμερων δανείων.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι εντός του Μαΐου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα μέτρα στήριξης των ιδιοκτητών ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένο ενοίκιο.

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει δύο με τρία σενάρια προκειμένου να δοθεί στήριξη και σε αυτή την κατηγορία φορολογουμένων, είπε ο κ. Σταϊκούρας, μιλώντας στην ΕΡΤ1.

Βασική προϋπόθεση ωστόσο θα είναι οι ιδιοκτήτες από την πλευρά τους να καταθέσουν το συμβόλαιο του ενοικίου αλλά και την απόδειξη είσπραξης του μειωμένου ποσού. Η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Επιδοτήσεις δανείων

Ακόμα και εννέα μήνες μπορεί να διαρκέσει το πρόγραμμα για την επιδότησης δανείου σε «κόκκινους» αλλά και ενήμερους δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την πρώτη κατοικία. Όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών, το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο αφορά κατηγορίες δανειοληπτών που πλήττονται, θα προβλέπει ειδικά για τους ενήμερους δανειολήπτες επιδότηση δανείου η οποία θα ξεπερνά κατά πολύ το 50% ενώ το ποσοστό της επιδότησης θα μειώνεται ανά τρίμηνο.

Τα κριτήρια για την υπαγωγή των δικαιούχων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι εισοδηματικά και περιουσιακά, πιθανόν ίδια ή και καλύτερα σε σχέση με τα κριτήρια που ισχύουν στο υπάρχον πλαίσιο προστασίας της α΄κατοικίας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE, οι λεπτομέρειες του οποίου αναμένεται να συζητηθούν στη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή 15 του μηνός, η Αθήνα σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, προσδοκά να λάβει τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ αν και θα επιδιώξει το ποσό να είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Τα χρήματα θα κατευθυνθούν για την ενίσχυση του εισοδήματος εργαζομένων το οποίο δεν θα καλύπτεται από τον εργοδότη, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως είναι η εστίαση, ο τουρισμός αλλά και η βιομηχανία. Το κράτος θα καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα να επεκταθεί έως και το τέλος του 2020. Αν και οι εκτιμήσεις είναι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα αρχίσουν να έρχονται στην Ελλάδα από τον Ιούλιο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιούνιο με κάλυψη των ποσών από ίδιους πόρους.