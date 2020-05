Οικονομία

ΚΑΕ: ημερήσιος τζίρος 139 ευρώ σε 14 περιφερειακά αεροδρόμια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αντίστοιχο ποσό την ίδια μέρα πέρυσι ήταν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Εκατόν τριάντα εννέα ευρώ (139). Τόση ήταν η είσπραξη των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών την Πέμπτη 7 Μαΐου στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Πέρυσι την ίδια ημέρα η είσπραξη ήταν 413.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Πέμπτη η συνολική είσπραξη των ΚΑΕ ήταν 1.070 ευρώ έναντι 282.000 ευρώ την ίδια μέρα του 2019.

Μόνο στα σύνορα και συγκεκριμένα στους σταθμούς εισόδου από την Τουρκία είχαν τα ΚΑΕ κάποιο τζίρο και ειδικότερα 30.000 ευρώ έναντι 130.000 ευρώ πέρυσι. Είσπραξη που προέρχεται από τις δαπάνες των οδηγών φορτηγών, που είναι και οι μόνοι που επιτρέπεται να διέρχονται από τα σύνορα. «Ποτέ δεν παραπονέθηκα, αλλά αυτή τη φορά η κατάσταση είναι κρισιμότατη», υπογραμμίζει μιλώντας στην «Καθημερινή» ο Γιώργος Βελέντζας, εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για τη διαχείριση της επιδημίας. Και αυτή ήταν μάλιστα η πιο επιτυχημένη διαχείριση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, αν όχι στην Ευρώπη. Τώρα πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις, διαφορετικά ολόκληρη η οικονομία και ειδικά ο τουρισμός θα βρεθούν αντιμέτωποι με ανεξέλεγκτες καταστάσεις».

Τα ΚΑΕ απασχολούν στο αποκορύφωμα της τουριστικής σεζόν 2.500 εργαζομένους. Αυτή την περίοδο απασχολούν περί τους 1.400 εργαζομένους εκ των οποίων το 70% βρίσκεται σε αναστολή συμβάσεων. «Θέλουμε να κρατήσουμε όλους τους εργαζομένους αλλά δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε χωρίς μέτρα στήριξης», λέει ο Γιώργος Βελέντζας που εργάζεται στα ΚΑΕ εδώ και 38 συνεχόμενα χρόνια.

Κι όμως η χρονιά είχε ξεκινήσει τόσο καλά… Τον Ιανουάριο οι πωλήσεις έδειξαν αύξηση 28,5% και τον Φεβρουάριο 15,7%. Ο Απρίλιος ήταν σχεδόν 99% κάτω. Και ο Μάιος αναμένεται εξίσου καταστροφικός. Το 2019 τα ΚΑΕ έκλεισαν με κύκλο εργασιών της τάξης των 400 εκατ. εκ των οποίων τα 100 εκατ. είναι φόροι αναλογούντες στο Δημόσιο. Τα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων κέρδη κατά την τελευταία χρήση κινήθηκαν κοντά στα επίπεδα των 100 εκατ. Φέτος όμως είναι άγνωστο πόσο κακά θα εξελιχθεί η χρονιά.

Για την εταιρεία, η οποία παρά τον μηδενισμό των πωλήσεών της εξακολουθεί να «τρέχει» επενδυτικό πρόγραμμα 30 εκατ. για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της στα περιφερειακά αεροδρόμια, τα πράγματα είναι οριακά. Ειδικά καθώς έως και τον Φεβρουάριο πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 40 εκατ. για την εφοδιασμό με προϊόντα των περισσότερων από 110 καταστημάτων σε 46 σημεία σε όλη τη χώρα που διαθέτει.

«Είναι προφανές ότι φέτος, λόγω των προβλημάτων υγείας στις έξι βασικές αγορές μας, ο τουρισμός θα κινηθεί μόνο με την εγχώρια αγορά και ίσως κάποιες χώρες με καλές επιδόσεις στη διαχείριση της πανδημίας, όπως είναι η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αυστρία και κάποιες βαλκανικές χώρες», εκτιμά ο επικεφαλής των ΚΑΕ. Τι πιστεύει για το μέλλον; «Θα πλησιάσουμε τα επίπεδα του 2019 το 2022 εκτός και αν βρεθεί νωρίτερα εμβόλιο ή αποτελεσματική θεραπεία». Στην ερώτηση κατά πόσον τα ταμειακά του διαθέσιμα επαρκούν για να αντέξει, η απάντηση είναι αφοπλιστική: «Πόσο να φτάσουν; Δεν είναι ανεξάντλητα. Εάν πρέπει να μείνουμε όρθιοι και να κρατήσουμε, όπως θέλουμε, όλους τους εργαζομένους μας πρέπει να υπάρξουν δραστικά μέτρα άμεσα».

Η «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών» αποτελεί 100% θυγατρική της ελβετικής πολυεθνικής Dufree, η οποία έχει παρουσία σε 64 χώρες με κατά τόπους θυγατρικές που αντιμετωπίζουν παρόμοια ή και χειρότερα προβλήματα από την ελληνική μονάδα.