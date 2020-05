Life

“Αδυναμία” στην Μπίλι Άιλις έχει ο Σατριάνι

Όταν ο κιθαρίστας ρωτήθηκε για το εάν υπάρχει κάποιος από τους νέους καλλιτέχνες που να ξεχωρίζει, τότε ανέφερε το όνομα της Μπίλι Άιλις.

Ο κιθαρίστας Τζο Σατριάνι μίλησε για την τρέχουσα ποπ μουσική σκηνή σε συνέντευξη που έδωσε στο αμερικανικό ραδιόφωνο Q104,3.

«Πέρυσι, ήμουν σε περιοδεία και όταν βρίσκεσαι στο δρόμο έχεις πολύ χρόνο που δεν κάνεις τίποτα. Πέρασα λίγο χρόνο για να ερευνήσω τι συμβαίνει στον έξω κόσμο. Και ναι, υπάρχουν όλοι αυτοί οι καταπληκτικοί μουσικοί, αλλά όλοι ζουν στον κόσμο του Χέντριξ. Έπρεπε να φύγω από το περιβάλλον αυτό», είπε.

Στη συνέχεια σχολίασε: «Πρέπει να πω ότι μου αρέσει ο ήχος της Μπίλι Άιλις. Δεν έδωσα προσοχή στους στίχους, αφού δεν είναι της γενιάς μου. Άκουσα το μουσικό μέρος. Και μου άρεσε πολύ. Μου άρεσαν πολύ οι μελωδίες, η αρμονία και η παραγωγή, ήταν πολύ διασκεδαστική».

Ο Σατριάνι μίλησε και για τον Φινέα Ο'Κόνελ, που είναι αδελφός και παραγωγός της Μπίλι Άιλις. Και οι δύο τους είναι πολύ νέοι. Η Μπίλι 18 και ο Φινέας 23 χρόνων.

«Σε διάφορες ζωντανές παραστάσεις που την άκουσα έμεινα εντυπωσιασμένος- αλλά όχι έκπληκτος- από του πόσο καλη ήταν. Καλή στο τραγούδι, καλή στην κιθάρα, γενικά στην παράσταση. Νομίζω ότι είναι υπέροχη, και πως ο κόσμος βρίσκεται σε καλά χέρια. Η επόμενη γενιά είναι εδώ και έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει. Κάνουν κάτι διαφορετικό και δοκιμάζουν τα όρια της ποπ», πρόσθεσε ο κιθαρίστας.