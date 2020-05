Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης σε λοιμωξιολόγους: Πολύτιμες οι κατευθύνσεις σας και για την επόμενη φάση

Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας.

Τις ευχαριστίες του για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στη Δημόσια Υγεία και στη χώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στη συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις της επιτροπής εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την αλληλουχία των κινήσεων που θα πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, προσθέτοντας πως, πάντα, ο λόγος - όπως έγινε από την πρώτη στιγμή - θα δίνεται στους ειδικούς. Εξήρε δε τη νηφάλια και ψύχραιμη τοποθέτηση όλων όσοι κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους δημοσίως ενημερώνοντας Έλληνες πολίτες, συμπληρώνοντας πως μέσα από αυτό το δημόσιο βήμα εξήλθε ένας ενιαίος λόγος.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μπορούμε ως χώρα να είμαστε ικανοποιημένοι καθώς επιδείξαμε ένα μεγάλο βαθμό υπευθυνότητας, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα και κάποιους στο εξωτερικό οι οποίοι πάντα έσπευδαν να χρησιμοποιήσουν όχι πολύ κολακευτικά στερεότυπα για τη χώρα και τους συμπολίτες μας.

Kατά την παρέμβασή του στην τηλεδιάσκεψη της επιτροπής ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Ευχαριστώ Υπουργέ μου, καλό μεσημέρι και από εμένα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις υπηρεσίες που έχετε προσφέρει στην Δημόσια Υγεία, στην χώρα συνολικά τους τελευταίους πολύ δύσκολους τρεις μήνες. Από την πρώτη στιγμή που χτύπησε αυτή η κρίση και την πατρίδα μας πήρα προσωπικά την απόφαση να εμπιστευτώ τους κατεξοχήν ειδικούς, να ακούσω τις υποδείξεις τους και να τους δώσω επίσης -και να σας δώσω μάλλον επίσης- ένα σημαντικό βήμα δημόσιου λόγου ώστε να μπορείτε να ενημερώνετε την Ελληνική κοινωνία για όλα όσα συμβαίνουν. Αλλά ταυτόχρονα να την εκπαιδεύετε και σε νέες συνήθειες, τις οποίες όλοι έπρεπε να αποκτήσουμε.

Δεν χρειάζεται να σας πω, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση της πρώτης φάσης της πανδημίας και νομίζω ότι τα δεδομένα των τελευταίων εβδομάδων αυτό το επιβεβαιώνουν. Και, βέβαια, είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί στο να αναλύουμε και τα επιδημιολογικά μοντέλα και να μπορούμε να επιχειρούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τί θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Όμως, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, αυτό το σταδιακό άνοιγμα, η επιστροφή σε μία νέα καθημερινότητα όχι απλά ενέχει πολλούς κινδύνους, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερους βαθμούς δυσκολίας σε σχέση με το lockdown, το οποίο είναι μία κίνηση δύσκολη πολιτικά και οικονομικά πλην όμως πιο εύκολη στην εφαρμογή της.

Και τώρα που περνάμε στην επόμενη φάση, οι δικές σας κατευθύνσεις και οι προτάσεις τις οποίες διαμορφώνετε, εξακολουθούν να μας είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την αλληλουχία των κινήσεων που πρέπει να κάνουμε καθώς και για το αν κάπου κρίνουμε ότι πρέπει να πατήσουμε αντί για το γκάζι το φρένο και να πρέπει ενδεχομένως να κάνουμε κάποια βήματα προς τα πίσω περιορίζοντας δραστηριότητες προς αποφυγή ενός δεύτερου κύματος, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να εκδηλωθεί πριν απ’ αυτό το οποίο μας λέτε ότι μπορεί να εκδηλωθεί, που είναι ενδεχομένως το επόμενο τον επόμενο Οκτώβριο.

Ξέρετε, η επιστήμη μας δίνει πολλά δεδομένα, δεν μας δίνει όμως πάντα και τις οριστικές απαντήσεις. Και καταλαβαίνω ότι μ’ έναν νέο ιό όπως αυτός, σε πολλές αποφάσεις τις οποίες καλούμαστε να πάρουμε είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά καθώς καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να έχουμε πάντα όλα τα επιστημονικά δεδομένα στη διάθεση μας. Θέλουμε να έχουμε όμως όσο το δυνατόν περισσότερα. Και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής σε αυτή μας την πολιτική έχουμε δικαιωθεί.

Για όλους όσοι από εσάς έχετε ένα δημόσιο βήμα και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι καλούνται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να αναπτύσσουν τις απόψεις τους, θέλω να σας ευχαριστήσω διότι μέσα από αυτό το δημόσιο βήμα βγήκε, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ένας ενιαίος λόγος. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να στέλνουμε ως χώρα και ως επιστημονική κοινότητα συγκεχυμένα μηνύματα. Νομίζω ότι άλλες χώρες, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, δεν τα έχουν καταφέρει τόσο καλά σε αυτή την κατεύθυνση για αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι. Όχι μόνο για την επιστημονική δουλειά την οποία κάνετε, αλλά και για την υπευθυνότητα με την οποία συμμετέχετε στο δημόσιο διάλογο εξηγώντας έννοιες οι οποίες συχνά είναι δυσνόητες και με τις οποίες και όλοι μας εξοικειωθήκαμε σχετικά πρόσφατα.

Έχουμε ακόμη να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, για τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψουμε σε αυτήν τη νέα καθημερινότητα, έχουμε δύσκολα ζητήματα ακόμα μπροστά μας, πολλά από τα οποία έχουν να κάνουν με το αν και με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει η αγορά του τουρισμού, είμαστε όμως όλοι πολύ πιο έμπειροι σε σχέση με το που βρισκόμασταν πριν από τρεις μήνες και εσείς γνωρίζετε πολύ περισσότερα για αυτόν τον ιό και οι γιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και έχουν χειριστεί πολλά τέτοια περιστατικά και οι λοιμωξιολόγοι και οι επιδημιολόγοι γνωρίζουν πια περισσότερα από αυτά τα οποία γνώριζαν πριν από τρεις μήνες. Και βέβαια και οι πολίτες παραμένουν - είναι σήμερα πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι - και γνωρίζουν πολλά περισσότερα για το πως πρέπει οι ίδιοι να προστατευτούν,να προστατέψουν τους αγαπημένους τους, κυρίως τους ευπαθείς, αλλά συνολικά και ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.

Έχουμε κάθε λόγο, νομίζω, να είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι ως χώρα επιδείξαμε ένα μεγάλο βαθμό υπευθυνότητας, αιφνιδιάζοντας ενδεχομένως ευχάριστα και κάποιους στο εξωτερικό οι οποίοι πάντα έσπευδαν να χρησιμοποιήσουν όχι πολύ κολακευτικά στερεότυπα για τη χώρα μας και για τους συμπολίτες μας. Και νομίζω, στο χέρι μας είναι, όλη αυτή την προσπάθεια να τη συνεχίσουμε, να τη φτάσουμε μέχρι το τέλος. To τέλος θα οριστεί πια όταν θα έχουμε μία οριστική θεραπεία ή και ένα εμβόλιο το οποίο θα μας επιτρέψει να αφήσουμε αυτήν την επώδυνη περίοδο πίσω μας.

Κρατάμε, όμως, ως παρακαταθήκη την μεγάλη εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την προσωπική μου δέσμευση αυτή η επένδυση την οποία κάνουμε στην αξιοπιστία αλλά και στην επιχειρησιακή δυνατότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας να μην έχει προσωρινά, αλλά μόνιμα χαρακτηριστικά. Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη ο Έλληνας πολίτης σήμερα στο δημόσιο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο στάθηκε και με το παραπάνω στο ύψος των περιστάσεων και είναι μία χρυσή ευκαιρία να επενδύσουμε σε αυτό, διότι όσο κι αν μπορεί να μας φαντάζει πολύ μακρινό κάποια στιγμή στο μέλλον θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Είναι κάτι το οποίο πια θα πρέπει να το γνωρίζουμε καλά.

Δεν θέλω, Υπουργέ μου, να μακρηγορήσω και να πω περισσότερα. Ήθελα, απλά, να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις σκέψεις, αλλά πρωτίστως να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας ζητήσω αυτή τη ζωντανή ανταλλαγή απόψεων την οποία έχετε, η οποία, πάντα, καταφέρνει και καταλήγει σε έναν κοινό τόπο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, να τη συνεχίσετε προς όφελος της Δημόσιας Υγείας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της».

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, συνεχάρη έναν προς έναν τους επιστήμονες για τη διαρκή συνεργασία και τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν κάνει αναφορικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «η αναβάθμιση των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς».

Την ομάδα εργασίας αποτελούν:

-Βατόπουλος Άλκης, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ

-Γαργαλιάνος Παναγιώτης, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

-Γιαμαρέλλου Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

-Γώγος Χαράλαμπος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Παν/μίου Πατρών

-Δαϊκος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ

-Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

-Ζαούτης Θεοκλής, Καθηγητής Παιδιατρικής & Επιδημιολογίας - University of Pennsylvania - School of Medicine

-Καραϊσκου Αγγελική, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Λάγιου Παγώνα, Παθολόγος, Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, -Πρόσεδρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Παν/μίου Harvard, ΗΠΑ

-Λαζανάς Μάριος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS

-Λουρίδα Αθανασία, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ – Α’ Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

-Μαγιορκίνης Γκίκας, Καθηγητής, Τμήμα Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ - Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την επισκόπηση των επιστημονικών δεδομένων και των εξελίξεων της επιδημίας του κορονοϊού 2019-nCoV

-Μεντής Ανδρέας, Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ε.Ι. PASTEUR

-Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Επιδημιολογίας ΠΑΔΑ (πρώην ΕΣΔΥ)

-Παπαευαγγέλου Βασιλική, Καθηγήτρια Γ' Παιδιατρικής, Γ.Ν.Θ. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

-Παππά - Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Διευθύντρια Α' Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών & Αιμορραγικών Πυρετών

Σαρόγλου Γεώργιος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ανωτάτης Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ. τέως Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ

-Σύψας Νικόλαος, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ

-Τολούμης Γεώργιος, Υποπτέραρχος, Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ

-Τσακρής Αθανάσιος, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ

-Τσιόδρας Σωτήριος, Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ - ΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Παθολόγος Λοιμωξιολόγος

-Τσολιά Μαρία, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ

-Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Υποπτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού Πολιτικής Αεροπορίας

-Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Καθηγητής Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας

-Δημήτρης Παρασκευής, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Eργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.

-Βάνα Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, επίσης,, ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό καθηγητής παθολογίας - λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας.