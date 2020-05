Οικονομία

Μαρίνα Αλίμου: υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης

Για πόσα χρόνια παραχωρήθηκε το δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης.

Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για 40 χρόνια.

Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, τη σύμβαση παραχώρησης υπέγραψαν ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε σχετικά: Η μαρίνα Αλίμου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μαρίνες στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει όλες τις δυνατότητες να μετεξελιχθεί σε σημαντικό πόλο ανάπτυξης, με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και συνολικά για την ελληνική οικονομία. Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ανοίγει τον δρόμο προς την κατεύθυνση αυτή.

Γίνεται, δε, εντός του χρονοδιαγράμματος το οποίο είχε θέσει η Κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας την αταλάντευτη προσήλωσή της στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματός της, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: Ακόμα και εν μέσω κρίσης, η ελληνική οικονομία έχει να παρουσιάσει επιτεύγματα που ενισχύουν τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξή της και προχωράει με γοργά βήματα στην επόμενη ημέρα. Η επιτυχία της παραχώρησης της μαρίνας Αλίμου από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρία “Άκτωρ” αποτελεί ένα μεγάλο και ελπιδοφόρο μήνυμα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα στην Αττική.

Ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης ανέφερε: Με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της μαρίνας Αλίμου γίνεται σαφές, ότι η Κυβέρνηση παραμένει σταθερή στην επιλογή της, να δώσει ώθηση στην οικονομία, μέσω νέων σημαντικών και αειφόρων επενδύσεων. Μέσα στην καταιγίδα του κορονοϊού, συνεχίζουμε αδιαπραγμάτευτα την πορεία μας, κοιτάζοντας το μέλλον και επιδιώκοντας μία καλύτερη μέρα για την ελληνική κοινωνία.

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται να συνεισφέρει σημαντικά στην αναβάθμιση αλλά και ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας, μετατρέποντας τη μαρίνα Αλίμου, σε ένα σύγχρονο κέντρο υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισμού. Μέσα από τις προωθούμενες αλλαγές, μία από τις μεγαλύτερες μαρίνες της Ανατολικής Μεσογείου και η μεγαλύτερη των Βαλκανίων – διαθέτοντας 1.100 θέσεις ελλιμενισμού αλλά και έκταση 210 στρεμμάτων – θα καταστεί βασικός προορισμός και θα προσελκύει χιλιάδες τουρίστες υψηλού καταναλωτικού προφίλ.