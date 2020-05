Life

Σάλος με τις ρατσιστικές δηλώσεις του Μπράιαν Άνταμς εις βάρος Κινέζων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καναδός ρόκερ επιδόθηκε σε ένα απίστευτο παραλήρημα, καταγγέλοντας την προέλευση της πανδημίας.

Ο Καναδός ρόκερ Μπράιαν Άνταμς δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις και κατηγορήθηκε για ρατσισμό, έπειτα από δηλώσεις που έκανε σχετικά με την κινεζική προέλευση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, που οδήγησε στην ακύρωση των συναυλιών του.

Ο τραγουδιστής κατήγγειλε σε μηνύματα που ανάρτησε στο Instagram και το Twitter, την ακύρωση των συναυλιών που επρόκειτο να δώσει στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο: «ευχαριστώ τους γ... νυχτεριδο-φάγους και τους πωλητές σε αγορές ζώων που δημιούργησαν τον ιό, άπληστοι μπαστ...».

«Ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται σε αναμονή, χωρίς να ξεχνάμε τους χιλιάδες (ανθρώπους) που υπέφεραν ή πέθαναν από τον ιό», συνεχίζει. «Το μήνυμά μου προς εκείνους», συμπλήρωσε, «γίνετε βίγκαν».

Ο Άνταμς στη συνέχεια διέγραψε το μήνυμά του στο Twitter, το οποίο όμως παρέμεινε στο Instagram.

«Είναι τόσο ανεύθυνο και τόσο ρατσιστικό» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Έιμι Γκο, υπεύθυνη του εθνικού σινο-καναδικού Συμβουλίου.

«Είναι ένας Καναδός σταρ και τροφοδοτεί τις φλόγες του αντικινεζικού ρατσισμού, συμβάλλοντας στην αύξηση γιουχαϊσμάτων μίσους και ξεδιάντροπων (σωματικών) επιθέσεων εναντίον Κινέζων και Ασιατών στον Καναδά και παντού στον κόσμο» συμπλήρωσε η ίδια.

Η υπεύθυνη ανέφερε διάφορα παραδείγματα πρόσφατων περιστατικών, όπως εκείνου με έναν 92χρονο που τον έσπρωξαν προς την έξοδο ενός καταστήματος στο Βανκούβερ, διότι ήταν κινεζικής υπηκοότητας. Επίσης, μια Καναδή κινεζικής υπηκοότητας δέχθηκε μια γροθιά στο πρόσωπο, ενώ περίμενε το λεωφορείο της στο Βανκούβερ.