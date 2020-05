Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε ασθενής από το γηροκομείο στην Νέα Μάκρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένας θάνατος στην χώρα απο την επιδημία, Πόσο έχει αυξηθεί το σύνολο των θυμάτων.

Ένας υπερήλικας, που είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο "Σωτηρία" απο το γηροκομείο στην Νέα Μάκρη, εξέπνευσε απο επιπλοκές του κορονοϊού το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πρόκειται για ένανα άνδρα ηλικίας 95 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος έδινε επί ημέρες μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

Πλέον, ο αριθμός των θανάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 155, καθώς νωρίτερα την Τετάρτη, στο ίδιο νοσοκομέιο, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή ένας άνδρας 53 ετών.

Το βράδυ της Τρίτης είχε αφήσει την τελευταία της πνοή 88χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «ΝΙΜΤΣ» έχοντας και αυτή υποκείμενα νοσήματα.