Άρης: συνάντηση Τζιτζικώστα – Καρυπίδη

Στο επίκεντρο της συνάντησης η απόφαση της FIFA για τον περιορισμό στα μεταγραφές για τον Άρη.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρο Καρυπίδη είχε σήμερα στο γραφείο του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Καρυπίδης ενημέρωσε τον κ. Τζιτζικώστα σχετικά με τις εξελίξεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη FIFA και ζήτησε τη συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επίλυσή του.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε, «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και προσωπικά ως Περιφερειάρχης στεκόμαστε στο πλευρό του Άρη σε αυτό το δίκαιο αίτημά του να αποδεχθεί η FIFA την ελληνική εθνική νομοθεσία και να άρει τους περιορισμούς στις μεταγραφές».

Ο κ. Καρυπίδης ευχαρίστησε τον κ. Τζιτζικώστα για τη «διαχρονική στήριξή του στα θέματα του Άρη» και επισήμανε, «Ο Περιφερειάρχης είναι πάντα δίπλα μας και θα στηρίξει το αίτημά μας μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Την ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, στις 12.00 το μεσημέρι συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το ζήτημα με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, των Προέδρων της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη Άρη και του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη.