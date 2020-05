Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: βαριές “καμπάνες” για κορονο-παραβάσεις σε οργανωμένες παραλίες

Αυστηρή προειδοποίηση από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, ενόψει και του καύσωνα το Σαββατοκύριακο.

Πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής στις 516 οργανωμένες παραλίες, που ανοίγουν το Σαββατοκύριακο,, ενοψει και του επερχόμενου καύσωνα, ζήτησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ενημερώνοντας για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα μας

Ο υφυπουργός προειδοποίησε ότι οι Αρχές θα περιφρουρήσουν αυστηρά τις παραλίες με συνεχείς ελέγχους και ανακοίωσε και τα πρόστιμα για παραλιακές επιχειρήσεις. Στην πρώτη παράβαση το πρόστιμο είναι 5-20.000 ευρώ και λουκέτο 30 ημερών. Στην δευτερη παράβαση το πρόστιμο τριπλασιάζεται, όπως και ο χρόνος του λουκέτου.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, κυλικεία και καφέ μπαρ θα λειτουργούν σε καθεστής take away και θα πωλούν μόνον συσκευασμένα προϊόντα. Απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ, το delivery καθώς και η ύπαρξη τραπεζοκαθισμάτων.

Οι ξαπλώστρες πρέπει να απολυμαίνονται μετά απο κάθε χρήση ενω δεν επιτρέπεται ομαδική άθληση των λουομένων, οι οποίοι δεν πρεπει να ξεπερνουν τον αριθμό 40 ανά 1000τμ και είναυ υποχρεωτική η καταγραφή τους κατά την είσοδο στην παραλία.

Διευκρίνισε ότι η επιτρεπτή απόσταση ανάμεσα στις ομπρέλες είναι τα 4 μέτρα. Στα δύο μέτρα η απόσταση της ομπρελας απο την ξαπλώστρα.

Τέλος ξεκαθάρισε πωςδεν θα γίνει καμία έκπτωση σε θέματα δημόσιας Υγείας...