Κορονοϊός - “Fratelli Amici Italiani”: Έλληνες καλλιτέχνες τραγουδούν για τους Ιταλούς (βίντεο)

"Πιασμένοι χέρι, χέρι προχωράμε σε δύσκολο, με ανηφόρα αγώνα", τραγουδούν σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες, στέλνοντας μήνυμα αγάπης και ενότητας στους Ιταλούς.

Σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες τραγουδούν για τους Ιταλούς γείτονες μας, που δοκιμάζονται από την επιδημία του κορονοϊού.

Τα έσοδα από την μετάδοση του τραγουδιού του Στέλιου Φωτιάδη θα διατεθούν στο Circolo Hospital and Macchi Foundation, νοσοκομείο της πόλης Βαρέζε της Λομβαρδίας στην Ιταλία.

"Βλέποντας το δράμα που συντελείται στη γειτονική μας χώρα έγραψα από καρδιάς αυτό το τραγούδι. Το αφιερώνουμε στους φίλους Ιταλούς και στους ήρωες γιατρούς και νοσηλευτές. Ευχαριστώ τους εξαιρετικούς τραγουδιστές, μουσικούς, τεχνικούς κι όλους όσοι βοήθησαν να υλοποιήσουμε αυτό το μουσικό ταξίδι" αναφέρει ο Στέλιος Φωτιάδης.

Τραγουδούν η Μελίνα Ασλανίδου, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Γλυκερία, η Φωτεινή Δάρρα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Μελίνα Κανά, τα Κίτρινα Ποδήλατα, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Γιώργος Νταλάρας.

Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου και το σύνολο πνευστών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Βόλoυ υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Τασούδη.