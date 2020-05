Πολιτισμός

Μητσοτάκης: Αυτοψία στο εργοτάξιο της Εθνικής Πινακοθήκης (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός, με την μάσκα στο πρόσωπο, περιηγήθηκε στον χώρο και ενημερώθηκε από την Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα.

Τις υπό ανακατασκευή και επέκταση εγκαταστάσεις της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στους χώρους από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και τη Διευθύντρια της Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα. Ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και για τη «μορφή» που θα έχει η νέα Πινακοθήκη, δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις της εκσυγχρονίζονται και επεκτείνονται με έναν επιπλέον όροφο, αμφιθέατρο, μεγάλη αίθουσα περιοδικών εκθέσεων και υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους.



Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε το γεγονός ότι οι εργασίες συνεχίζονται αδιάλειπτα, παρά την πανδημία του Covid-19, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε έκπτωση στις συνθήκες ασφαλείας και υγειονομικής προστασίας.



«Θέλω να σας συγχαρώ που και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού συνεχίστηκε η δουλειά, πάντα με τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας, διότι προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και, προφανώς, η υγεία τους», είπε.





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί βάσει προγράμματος και να παραδοθεί στο κοινό το 2021, ανήμερα της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συμπέσει με μία από τις πλέον συμβολικές ημέρες του εορταστικού έτους συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Επανάστασης.



«Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι ξεπερνάμε και αυτόν τον σκόπελο. Και το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει, να κάνουμε τα εγκαίνια της Πινακοθήκης την 25η Μαρτίου του 2021, και να είναι αυτή η εμβληματική δράση την οποία θα έχουμε εκείνη την ημέρα, θα μπορέσουμε να το τηρήσουμε».



Μάλιστα, σε μία από τις αναβαθμισμένες αίθουσες της Πινακοθήκης θα εκτίθενται έργα που είναι αφιερωμένα στην εθνεγερσία του 1821. Το νέο μουσείο θα είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αξιοποιώντας παράλληλα τους υφιστάμενους χώρους της Πινακοθήκης, οι οποίοι έχουν αναμορφωθεί και επεκταθεί.





Η κ. Μενδώνη και η κ. Λαμπράκη-Πλάκα αναφέρθηκαν στη συνεισφορά των ιδιωτών δωρητών, όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο έχει προσφέρει 13 εκατομμύρια ευρώ στην όλη προσπάθεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Πινακοθήκη θα είναι ένα καλειδοσκόπιο όπου θα ενωθούν η συνεισφορά του κράτους και ιδιωτών προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.



«Για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό οι μεγάλοι ευεργέτες να αναγνωρίζονται μέσα από την ονοματοδοσία αιθουσών. Είναι κάτι το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε και στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για να ενθαρρύνουμε περισσότερους δωρητές να μπορούν να συνεισφέρουν και τμήματα των ιδιωτικών τους συλλογών ώστε να γίνουν κτήματα, πια, των μόνιμων συλλογών των μουσείων μας. Και καθώς ένα μουσείο είναι ζωντανός οργανισμός και η συλλογή του ανά πάσα στιγμή θα ενισχύεται και θα εμπλουτίζεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε σε μία ανοιχτή, διαδραστική σχέση με όλους τους συλλέκτες, κι ότι τελικά ένα τέτοιο μουσείο είναι κτήμα της κοινωνίας των πολιτών. Δεν είναι μόνο ένα κρατικό μουσείο, είναι ένα μουσείο στο οποίο ενώνονται ρεύματα, δυνάμεις από τον πολιτισμό, ασχέτως αν είναι δημόσιες δυνάμεις ή ιδιωτικές».





Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην προσωπική συμβολή της κ. Λαμπράκη-Πλάκα, ενώ τόνισε ότι η Πινακοθήκη «θα αποτελέσει ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό μας».



Με την επαναλειτουργία της Πινακοθήκης θα εκτίθενται περίπου 1.000 έργα, θα φιλοξενούνται εκθέσεις από το εξωτερικό και κατά διαστήματα θα εναλλάσσονται οι πολύ σημαντικές μόνιμες συλλογές της. Θα λειτουργεί επίσης ως κέντρο πολιτισμού, προσφέροντας ψηφιακές και διαδραστικές υπηρεσίες, χώρους ανάγνωσης και η εμπειρία του επισκέπτη θα συμπληρώνεται από έναν πλούσιο κήπο. Συνολικά, το κτηριακό συγκρότημα θα έχει εμβαδόν 21.200 τετραγωνικά μέτρα, υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αρχικό.