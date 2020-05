Κοινωνία

Φισκάρδο: Η ψαριά είναι μόνο για τους ντόπιους (βίντεο)

Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς. Τουριστικά καταστήματα και εστιατόρια παραμένουν κλειστά.​