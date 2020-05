Τεχνολογία - Επιστήμη

Ψηφιακά… γκισέ στο Δημόσιο - Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Νέα εποχή των συναλλαγών του πολίτη με το Δημόσιο. ΚΕΠ εξ αποστάσεως και τηλεδιάσκεψη με τον εφοριακό. Έρχονται και τα «αγροτικά ΚΕΠ».

Από τις ουρές μπροστά από τα γραφεία των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών περνάμε στη νέα εποχή των συναλλαγών του πολίτη με το Δημόσιο από το σπίτι μας. Ψηφιακά «γκισέ», ζωντανή επικοινωνία και τηλεδιάσκεψη προσφέρουν εύκολη, άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Συγκεκριμένα, σε δυο εβδομάδες ανοίγουν τα ψηφιακά «γκισέ» των ΚΕΠ, άμεσα έρχεται και το «αγροτικό ΚΕΠ», ενώ ήδη το gov.gr εμπλουτίστηκε με την ψηφιακή πύλη kyd.gov.gr, όπου οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το myAADElive για την εξ αποστάσεως επικοινωνία πολιτών με εκπροσώπους της ΑΑΔΕ.

«Μέσω του gov.gr προσπαθούμε να μεταμορφώσουμε την αλληλεπίδραση του πολίτη με το κράτος, με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση, γιατί το κράτος είναι ένα» επεσήμανε σε δήλωσή του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Στους άμεσους στόχους εξάλλου του υπουργείου είναι η ψηφιακή πύλη, gov.gr να εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει ό,τι χρειάζεται ο πολίτης για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

ΚΕΠ από απόσταση σε δυο εβδομάδες

Ψηφιακό θα είναι το ραντεβού για την εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΕΠ. Όπως σχεδιάζεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε περίπου δυο εβδομάδες θα λειτουργούν πιλοτικά τα ψηφιακά «γκισέ» σε περισσότερα από 50 ΚΕΠ σε 28 δήμους της χώρας.

Σε τρεις ημέρες 2.400 αγρότες μπήκαν στο kyd.gov.gr, έρχονται και τα «αγροτικά ΚΕΠ»

Το τελευταίο τριήμερο, από την πρώτη κιόλας μέρα, λειτουργίας της υπηρεσίας - πλατφόρμας για την Απομακρυσμένη Υποβολή Αγροτεμαχίων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΑΥΑΕΑΕ) 2.400 αγρότες μπήκαν στο kyd.gov.gr και εγκατέστησαν την εφαρμογή, προκειμένου να προχωρήσουν ψηφιακά την αίτησή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν 12 τηλεδιασκέψεις με υπαλλήλους που καθοδήγησαν τους αγρότες για την υλοποίηση του αιτήματός τους. Όπως μάλιστα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας μέχρι την λήξη υποβολής των αιτήσεων στις 15 Ιουνίου αναμένεται και προβλέπεται να γίνουν περίπου 1.000 τηλεδιασκέψεις. «Πρόκειται για μια υπηρεσία όπου ο αγρότης εξοικονομεί χρήμα, χρόνο και ενέργεια. Εξάλλου, είναι η αρχή, αφού σχεδιάζουμε και το επόμενο βήμα μας για να διευκολύνουμε τον αγρότη. Το επόμενο διάστημα θα μπορεί ο κτηνοτρόφος ή ο γεωργός να μπει στο opekepe.gov.gr, που θα λειτουργεί σαν αγροτικό ΚΕΠ, να συνομιλεί με τον υπάλληλο, είτε για υποβολή αίτησης, είτε για κάποιο πιστοποιητικό που χρειάζεται και να εξυπηρετείται άμεσα από το σπίτι του».

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της υπηρεσίας αυτής μπορεί να εξυπηρετείται δωρεάν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ψηφιακά, μέσω του υπολογιστή του ή του κινητού τηλεφώνου του, δίχως δηλαδή να απαιτείται η φυσική του παρουσία. Αξιοποιώντας τα εργαλεία του gov.gr και του κυβερνητικού νέφους (G-cloud), ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχει την δυνατότητα σε περίπου 650.000 δικαιούχους κοινοτικών ενισχύσεων να επικοινωνήσουν μέσω τηλεσυνάντησης - τηλεδιάσκεψης με οποιοδήποτε από τα 450 ενεργά πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης επιλέξουν, από όποιο σημείο βρίσκονται. Προκειμένου ο αγρότης να συνδεθεί στην πλατφόρμα, πρέπει να κατεβάσει και να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του ή σε ένα «έξυπνο» κινητό την αντίστοιχη εφαρμογή που είναι διαθέσιμη, εδώ. H ταυτοποίηση γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet, σύμφωνα με τα πρότυπα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), και ακολούθως επιλέγεται από τον χρήστη το Κέντρο που θα τον εξυπηρετήσει.

Ζωντανή σύνδεση με τον εφοριακό

Ζωντανή επικοινωνία και τηλεδιάσκεψη με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ προσφέρει καινοτόμα υπηρεσία μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης, gov.gr, στη διεύθυνση myAADElive.gov.gr που υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). To myAADElive είναι το πρώτο βήμα για την εξ αποστάσεως επικοινωνία πολιτών με εκπροσώπους της ΑΑΔΕ αναφορικά με την έκδοση κλειδάριθμου, αλλά και αριθμού υπηρεσιών που αναμένεται να προστεθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Με τη νέα υπηρεσία, ακόμα μία διαδικασία μπορεί να γίνεται ψηφιακά, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη οι πολίτες να επισκεφτούν τις κατά τόπους ΔΟΥ, ενώ παραμένει ζωντανή η επικοινωνία και αναβαθμίζεται η εξυπηρέτησή τους.