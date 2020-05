Αθλητικά

Επίθεση στη Λάρισα δέχθηκε ο Αμρ Ουάρντα

Ο Αιγύπτιος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στην ΑΕΛ ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε ελαφρά. Τι είπε ο ίδιος για το επεισόδιο.

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής (15/5) στη γέφυρα του Πηνειού στη Λάρισα, ο Αμρ Ουάρντα.

Ο Αιγύπτιος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στην ΑΕΛ ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε ελαφρά, με τους δράστες να διαφεύγουν πριν φτάσουν στο σημείο της επίθεσης δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ.

«Μου επιτέθηκαν γιατί γνώριζαν ότι ήταν η τελευταία μου ημέρα στην πόλη, καθώς θα επιστρέψω στον ΠΑΟΚ», υπογράμμισε ο Ουάρντα σε Μέσο της πατρίδας του (FilGoal), προσθέτοντας: «Στην Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και της ΑΕΛ. Δεν χτυπήθηκα πολύ. Ο άνθρωπος που με συνόδευε (φροντιστής ΑΕΛ) φέρει μώλωπες. Έτρεχα στο δρόμο και γύρω στα δέκα άτομα με είδαν και ήλθαν προς τα πάνω μου. Η αστυνομία τελικά συνέλαβε τους δράστες. Το θέμα έληξε».