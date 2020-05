Υγεία - Περιβάλλον

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το κότσι στο πόδι

Που και γιατί εμφανίζεται η δυσμορφία, τα συμπτώματα, και οι τρόποι αντιμετώπισης.

Το κότσι ή βλαισός μέγας δάκτυλος είναι μια δυσμορφία που εμφανίζεται στο πλάι του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Πρόκειται για μια πάθηση που προκαλεί λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα. Η εμφάνισή του επηρεάζει συνήθως και τα διπλανά δάκτυλα, τα οποία σταδιακά ανεβαίνουν πάνω στο πρώτο.

Η παραμόρφωση που προκαλείται εξαιτίας του, δημιουργεί δυσκολίες στη βάδιση και σχετίζεται με προβλήματα ισορροπίας όταν το άτομο στέκεται όρθιο. Πολλές φορές η περιοχή είναι κόκκινη και πρησμένη και ο ασθενής νιώθει έντονο πόνο ειδικά όταν φορά στενά παπούτσια, καθώς λόγω της τριβής στο σημείο, προκαλείται φλεγμονή.

Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται το κότσι;

Ο ασθενής νιώθει πόνο όχι μόνο στο κότσι αλλά και στο πέλμα του ποδιού. Πολύ συχνά δημιουργείται πρήξιμο στην περιοχή, ενώ και τα διπλανά δάχτυλα παραμορφώνονται. Να σημειώσουμε πως η συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αρθρίτιδα.

Γιατί εμφανίζεται το κότσι;

Οι ακριβείς αιτίες πρόκλησης δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Η κληρονομική προδιάθεση φαίνεται πως σχετίζεται με την εκδήλωσή του, αφού στην πλειοψηφία των περιπτώσεων άτομα που έχουν κότσι, έχουν επίσης θετικό οικογενειακό ιστορικό. Το κότσι συνδέεται επίσης με παθήσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα κτλ.

Επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί και η παρατεταμένη χρήση στενών στο μπροστινό μέρος ή ψηλοτάκουνων παπουτσιών. Γι’ αυτό και εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες.

Ποιες εξετάσεις γίνονται στο πλαίσιο διάγνωσης;

Η διάγνωση γίνεται μέσω απεικονιστικού ελέγχου και κλινικής εξέτασης από ορθοπαιδικό χειρουργό. Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει ακτινογραφία και μαγνητική τομογραφία. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις μπορούν να υποδείξουν την σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς και το ακριβές σημείο που εντοπίζεται το πρόβλημα, ενώ παράλληλα ελέγχεται με ακρίβεια το στάδιο της βλάβης.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το κότσι;

Ανάλογα με το στάδιο και την βαρύτητα της πάθησης ο γιατρός θα επιλέξει ποια θεραπευτική μέθοδος ενδείκνυται για κάθε ασθενή. Η αντιμετώπιση μπορεί να περιλαμβάνει συντηρητική θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή (για την ανακούφιση του πόνου) και φυσικοθεραπεία.

Το κότσι πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά όταν παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ποδιού και ο πόνος δεν υποχωρεί ακόμη και με τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Η επέμβαση πραγματοποιείται εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς και η μέθοδος που θα ακολουθήσει ο χειρουργός εξαρτάται από τον βαθμό της παραμόρφωσης.

