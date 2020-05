Κοινωνία

Μεγάλη απάτη σε βάρος επιχειρήσεων τροφίμων

Σπείρα εξαπατούσε επιχειρήσεις τροφίμων στην ελληνική επικράτεια. Δικογραφία για 12 άτομα.

Δικογραφία σχημάτισε το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου Χαλκιδικής σε βάρος 12 ατόμων που κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία, με θύματα επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η έρευνα που έγινε το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2016 έδειξε ότι η απάτη γινόταν ως εξής:

Μέλος της οργάνωσης παρουσιαζόταν σε παραγωγούς και εμπόρους τροφίμων, ως δήθεν εκπρόσωπος εταιρείας του εξωτερικού και προέβαινε σε παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας.

Ακολούθως, κατάρτιζαν και έστελναν πλαστά αποδεικτικά πληρωμής, για να πείθουν τους εμπόρους και τους παραγωγούς, ότι έχει πιστωθεί το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό, χωρίς ωστόσο να έχουν προβεί σε πληρωμή του εμπορεύματος.

Η παραλαβή και μεταφορά των προϊόντων, εκτελούνταν με φορτηγά ξένων μεταφορικών εταιρειών, από τα οποία μεταφόρτωναν το εμπόρευμα σε άλλα φορτηγά και στη συνέχεια το διέθεταν προς πώληση στην αγορά, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι κατάφεραν και απέσπασαν ποσότητες εμπορευμάτων αξίας πάνω από 218.000 ευρώ, από τέσσερις επιχειρήσεις σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Αττικής και της Κρήτης.

Επίσης, προσπάθησαν να εξαπατήσουν επιπλέον 20 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, επιχειρώντας να αποσπάσουν προϊόντα, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 740.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πολυγύρου.