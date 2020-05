Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: υπάρχει πρόθεση να ξεκινήσει νωρίτερα η νέα σχολική χρονιά (βίντεο)

Τι είπε για την 2η φάση επιστροφής στα σχολεία, για τις κάμερες, τις άδειες ειδικού σκοπού και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς...

Για τη δεύτερη φάση επιστροφής των μαθητών στα σχολεία, που ξεκίνησε σήμερα, αλλά και για τα επόμενα βήματα του υπουργείου, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η ίδια χαρακτήρισε ιερό αυτό που συμβαίνει στο σχολείο και για το κοινωνικό κομμάτι, αλλά και για το ουσιαστικό κομμάτι. “Δεν θα μπορούσα να αμφισβητήσω την αξία του και το αποτύπωμά του. Έχει και ψυχολογική αξία η επιστροφή για τα παιδιά που έχουν μείνει για καιρό στο σπίτι” τόνισε. “Δεν αμφισβητώ την αξία της εκ νέου επαφής των παιδιών με το εκπαιδευτικό υλικό και τους εκπαιδευτικούς” πρόσθεσε η κα Ζαχαράκη.

Σε ερώτηση για το τί προβλέπεται για το Δημοτικό, απάντησε ότι μετά τις 20 Μαΐου θα είναι η κρίσιμη εβδομάδα για να ληφθούν αποφάσεις για το άνοιγμα και αυτών των σχολείων ή όχι. “Δεν υπάρχει σενάριο για άνοιγμα μόνο για την Ε και ΣΤ Δημοτικού” ξεκαθάρισε.

“Η πορεία του ιού δείχνει θετικά στοιχεία για να γυρίσουμε όλοι σταδιακά στην καθημερινότητα. Μετά λοιπόν και την προσεχτική αποτίμηση των οδηγιών από τους ειδικούς, θα αποφασίσουμε” πρόσθεσε.

Για τη νέα σχολική χρονιά και σε ερώτηση για το εάν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου, η Υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι: “υπάρχει πρόθεση να ξεκινήσει νωρίτερα η νέα σχολική χρονιά και συγκεκριμένα τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Ας περιμένουμε τους ειδικούς και εμείς θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τις οδηγίες”.

Επίσης, επανέλαβε την ανάγκη να κρατήσουν τα παιδιά τα βιβλία τους για να γίνει πιο ομαλά η μετάβαση από το ένα έτος στο άλλο, κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες τόνισε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για το πώς μπορούν να πάρουν άδεια ειδικού σκοπού, ενώ για τις κάμερες απάντησε ότι αφορούν κλειστές ψηφιακές τάξεις ή μόνο την παράδοση του μαθήματος. “Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα” σημείωσε η κα Ζαχαράκη.