Πολιτική

Υπερπτήσεις τουρκικών F-16 πάνω από ελληνικά νησιά

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι στο Αιγαίο.

Ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε στα 29.000 πόδια πάνω από το Φαρμακονήσι στις 10:06 σήμερα, τους Λειψούς ένα λεπτό αργότερα και τους Αρκιούς στις 10:10 το πρωί. Στις 10:37, το ίδιο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάνω από τη Ρω στα 26.000 πόδια και μισή ώρα αργότερα (11:05) ξαναπέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι στα 27.000 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.