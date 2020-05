Παράξενα

Συγκλόνισε η ιστορία της αρκούδας που έθαψε τα νεκρά αρκουδάκια της

Το φαινόμενο μελετάται επιστημονικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει υπάρξει προηγούμενο...

Το ενδιαφέρον των επιστημόνων έχει προσελκύσει η ιστορία της μαμάς αρκούδας, η οποία φαίνεται ότι έθαψε τα νεκρά αρκουδάκια της, αφού σκοτώθηκαν σε τροχαίο.

Τα αρκουδάκια βρέθηκαν θαμμένα σε αγρόκτημα στην παραλίμνια περιοχή μεταξύ Πολυκάρπης και Φωτεινής, ύστερα από δυστύχημα, με τα μέλη της ομάδας άμεσης επέμβασης Καστοριάς να αναφέρουν πως τα στοιχεία που έχουν συλλέξει από το περιστατικό οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μαμά - αρκούδα ήταν πιθανόν αυτή που έθαψε τα μωρά της. Πλέον, το φαινόμενο μελετάται επιστημονικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει υπάρξει προηγούμενο.

Το ατύχημα είχε γίνει περίπου 100 μέτρα από το μέρος όπου ήταν θαμμένα τα μικρά ζώα, τα οποία βρέθηκαν σε διαφορετικό μέρος, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων το ένα από το άλλο.

«Ανθρώπινο χέρι δεν το έκανε, γιατί θα τα είχε θάψει μέσα στο έδαφος ή θα τα είχε απομακρύνει από την περιοχή για να τα θάψει αλλού», αναφέρει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, μέλος της ομάδας άμεσης επέμβασης και προσθέτει πως «αυτό που προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε επιστημονικά είναι αν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο και μέσω διαφόρων οργανώσεων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο». Συγκλονισμένος από όσα αντίκρισε, ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν κρύβει τον θαυμασμό του για «το μεγαλείο της μάνας, το μεγαλείο της φύσης», όπως χαρακτηριστικά λέει, επισημαίνοντας πως αυτό που είδε ο ίδιος ιδίοις όμμασι ήταν «μια γροθιά στο στομάχι ώστε να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνυπάρχουμε με ζώα που έχουν την ίδια ενσυναίσθηση μ' εμάς». «Πρέπει να συνυπάρξουμε όσο πιο όμορφα και ομαλά γίνεται», τονίζει ο κ. Παναγιωτόπουλος, από τα χέρια του οποίου έχει περάσει το 90% των ατυχημάτων με αρκούδες. «Είναι η δεύτερη φορά που παθαίνω ένα τέτοιο σοκ αντικρίζοντας μια τέτοια εικόνα. Η πρώτη φορά ήταν με έναν τραυματισμένο αρκούδο, που με κοίταζε στα μάτια και με εκλιπαρούσε να τον βοηθήσω πριν από 6-7 χρόνια, στην Εγνατία. Με άφησε και να τον αγγίξω χωρίς να είναι ναρκωμένος. Δυστυχώς δεν σώθηκε...», πρόσθεσε. Στα δύο μικρά ζώα έγινε νεκροψία και έχουν ενταφιαστεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δασαρχείου.