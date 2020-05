Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιουνίου

Τροποποιείται το πρόγραμμα προπληρωμής των συντάξεων του μηνός Ιουνίου. Αναλυτικά οι ημερομηνίες.

Την τροποποίηση του προγράμματος προπληρωμής των συντάξεων του μηνός Ιουνίου 2020 αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και την αποφυγή συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα και στα ΑΤΜ, λόγω του κορονοϊού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Οι συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΕΤΑΤ, τράπεζες και ΟΤΕ, θα καταβληθούν:

- Στις 22 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

- Στις 25 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Οι συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, θα καταβληθούν στις 27 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Οι συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ, θα καταβληθούν στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή.