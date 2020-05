Life

Πέθανε o Lucky Peterson (βίντεο)

Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της τζαζ και των μπλουζ, σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Ο Αμερικανός μουσικός της μπλουζ Lucky Peterson πέθανε ξαφνικά την Κυριακή, σε ηλικία 55 ετών, σε νοσοκομείο στο Ντάλας του Τέξας, ανακοίνωσαν οι συγγενείς του μέσω των social media.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Lucky Peterson», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στα αγγλικά και γαλλικά στη σελίδα του καλλιτέχνη στο Facebook.

«Ήταν στο σπίτι όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή», τονίζουν οι συγγενείς του.

Μόλις 55 ετών, ο Lucky Peterson έπεσε θύμα «εκτεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου», σύμφωνα με τον Γάλλο δημοσιογράφο και μουσικοκριτικό Αλέξ Ντουτίλ.

Δεξιοτέχνης κιθαρίστας και οργανίστας, αλλά και μοναδικός τραγουδιστής, ο Judge Kenneth Peterson, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ο Lucky ήταν μια θρυλική φιγούρα στη σκηνή των μπλουζ και της τζαζ, παίζοντας τακτικά σε πολλά φεστιβάλ στη Γαλλία και την Ευρώπη. Η “τριπλή απειλή των μπλουζ και της τζαζ”, όπως τον αποκαλούσαν λόγω της ενασχόλησής του με την κιθάρα, το όργανο και το τραγούδι, ο Peterson είχε εμφανισθεί και μαγέψει το κοινό και στην Αθήνα, πέρυσι.

Γεννημένος στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το 1964, ήταν γιος του γνωστού μπλουζ κιθαρίστα και ιδιοκτήτη του φημισμένου κλαμπ “The Governor’s Inn”, James Peterson, όπου είχαν παίξει και μεγαλουργήσει οι καλύτεροι μπλουζίστες της εποχής. Με όλα τα απίστευτα ταλέντα που γνώρισε στο κλαμπ και τις μουσικές που άκουσε ο “Little Lucky” Peterson, όπως τον αποκαλούσαν εκείνη την εποχή, ανακάλυψε εξ απαλών ονύχων το φυσικό του ταλέντο στη μουσική και ιδιαίτερα στα μπλουζ.

Από την τρυφερή ηλικία των 3 ετών, όταν τα άλλα παιδιά ακόμη ανακάλυπταν τον κόσμο, ο Lucky Peterson εμπνεόταν από τους λαμπρούς καλλιτέχνες που εμφανίζονταν στο κλαμπ του πατέρα του, έως ότου τον ανακάλυψε ο μέγιστος μουσικός Willie Dixon και τον παρότρυνε να γράψει το πρώτο του άλμπουμ “Our Future” σε ηλικία 5 ετών, στο οποίο ο ίδιος επιμελήθηκε την παραγωγή.

Η σταδιοδρομία του εκτοξεύθηκε από την επιτυχία και τον θρύλο που συνόδευσε το πρώτο τούτο άλμπουμ (ιδίως με την εκτέλεση του γραμμένου από τον πατέρα του τραγουδιού “1,2,3,4” (μια διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του James Brown “Please, Please, Please”) κι έκτοτε ο Lucky Peterson δεν σταμάτησε να μαγεύει το κοινό στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το τελευταίο του άλμπουμ “50 Just Warming Up!” κυκλοφόρησε το 2019 από τη γαλλική δισκογραφική εταιρεία Jazz Village.