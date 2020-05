Οικονομία

Κενά στα προγράμματα για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων

Αναστάτωση στην αγορά εργασίας. “Κραυγή αγωνίας” από τον τουριστικό κλάδο

Του Νίκου Ρογκάκου

Κενά υπάρχουν στα προγράμματα εργασίας και δανειοδότησης επιχειρήσεων, που η Κυβέρνηση πρέπει να επιλύσει άμεσα, αφενός για να ωφεληθούν όσο περισσότεροι εργαζόμενοι και εταιρείες είναι δυνατόν, αφετέρου δε να μην αυξηθεί η ανεργία και να μην γυρίσουμε σε εποχές μνημονίων.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν στην αγορά εργασίας είναι πολλά:

Γιατί σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή δεν υπάρχει δέσμευση μη απολύσεων όταν επανέλθουν οι εργαζόμενοι;

Γιατί ο έλεγχος δήλωσης μεταβολών γίνεται τον επόμενο μήνα από την πραγματοποίηση;

Γιατί συμπληρώνεται το 60% του μισθού που δίνει το Κράτος και όχι και το 100% μέσω του προγράμματος SURE;

Η κάλυψη μισθών-εισφορών πρέπει να συνοδεύονται με διατήρηση θέσεων εργασίας & μισθών

Προβλήματα με τα δάνεια του ΤΕΠΙΧ

Σε δώρον-άδωρον κινδυνεύει να εξελιχθεί το πρόγραμμα δανειοδότησης μέσω του ΤΕΠΙΧ, αφού μία σειρά μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα μπορέσουν να κάνουν «χρήση», διότι:

Ζητούνται εγγυήσεις 120% του δανειζόμενου ποσού

Παρά τις εγγυήσεις πρέπει να δεσμευτούν και χρήματα για όλο το διάστημα του δανεισμού

Πολλά έγγραφα και πολύ λίγος χρόνος να ετοιμαστούν.

Είναι απαραίτητη η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα, που πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να έχουν.

Τι προτείνει το Ινστιτούτο Peterson

Η κρίση απαιτεί μαζικές δημόσιες δαπάνες

Οι δαπάνες αυτές πρέπει να λάβουν χώρα μέσω διοχέτευσης πόρων στον ιδιωτικό τομέα

Τα χρήματα αυτά πρέπει να εκταμιευτούν με τη μορφή άτοκων δανείων μέσω των τραπεζών

Καθώς η ανάκαμψη επιταχύνεται τα κοινοβούλια στην Ευρώπη πρέπει να εξετάσουν διαγραφή χρεών στον ιδιωτικό τομέα