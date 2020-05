Αθλητικά

Premier League: επιθεωρητές θα κάνουν αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε χώρους προπόνησης

Αρχικά οι προπονήσεις πρέπει να περιορίζονται σε 75 λεπτά και οι παίκτες μπορούν να εργάζονται μόνο σε ομάδες πέντε παικτών το πολύ.

Οι κανόνες που αναφέρονται στους περιορισμούς κοινωνικής απόστασης που ισχύουν για την επιστροφή στην Premier League, θα παρακολουθούνται από μια ομάδα επιθεωρητών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σύλλογοι θα ακολουθούν τους κανονισμούς, όπως δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου του πρωταθλήματος, Ρίτσαρντ Γκάρλικ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι θα πραγματοποιηθούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε χώρους προπόνησης όπου, από σήμερα, μικρές ομάδες μπορούν να κάνουν προπόνηση επαφή. «Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε πληροφορίες από βιντεοσκόπηση των προπονήσεων και μέσω δεδομένων GPS. Προσπαθούμε επίσης να έχουμε τη δική μας ανεξάρτητη ομάδα επιθεώρησης ελέγχου που θα κλιμακώσουμε τις επόμενες ημέρες, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε επιθεωρήσεις σε χώρους προπόνησης χωρίς προειδοποίηση », δήλωσε.

Αρχικά οι προπονήσεις πρέπει να περιορίζονται σε 75 λεπτά και οι παίκτες μπορούν να εργάζονται μόνο σε ομάδες πέντε παικτών το πολύ. «Σταδιακά, σκοπεύουμε να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να έχουμε έναν επιθεωρητή σε κάθε χώρο προπόνησης. Αυτό θα μας επιτρέψει να δώσουμε σε όλους αυτοπεποίθηση ότι τηρούνται τα πρωτόκολλα και να δοθεί στο κοινό αυτοπεποίθηση ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ ασφαλές εργασιακό περιβάλλον», πρόσθεσε ο Γκάρλικ.

Ο ιατρικός σύμβουλος του πρωταθλήματος Μαρκ Τζιλέτ, τόνισε ότι η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας έχει κάνει σαφές ότι το ποδόσφαιρο να μην περιμένει σημαντική μείωση στην ανάγκη κοινωνικής απόστασης στο εγγύς μέλλον. «Έκαναν πολύ σαφές ότι η κατάσταση της δημόσιας υγείας δεν πρόκειται να αλλάξει τους επόμενους έξι έως 12 μήνες. Από την άποψη της κοινωνικής απόστασης και αυτής της πολιτιστικής αλλαγής ζητάμε από τους ποδοσφαιριστές να το κάνουν», είπε.

Εάν η σεζόν ξαναρχίσει όπως είχε προγραμματιστεί τον Ιούνιο, η Premier League ελπίζει επίσης ότι η Λίβερπουλ, σε περίπτωση που βεβαίως επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, θα λάβει το τρόπαιο, που θα είναι ο πρώτος τίτλος πρωταθλήματος σε 30 χρόνια. «Εάν είναι δυνατόν, ναι. Θα θέλαμε να απονείμουνε το τρόπαιο για να δώσουμε στους παίκτες και το προσωπικό τη στιγμή που έχουν εργαστεί τόσο σκληρά. Θα προσπαθούσαμε να το κάνουμε, εκτός αν αυτό δεν ήταν δυνατό λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια», δήλωσε διευθύνων σύμβουλος Ρίτσαρς Μάστερς.