Ο Πέτσας στον ΑΝΤ1 για τον Τουρισμό και το σχέδιο στήριξης (βίντεο)

Τους άξονες του σχεδίου για τον τουρισμό περιέγραψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, εκτιμώντας ότι, ο κλάδος του τουρισμού θα «νιώσει ασφαλής».

Την αισιοδοξία ότι με το σχέδιο που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση για τον τουρισμό, θα κερδίσουμε «ό,τι μπορούμε» εξέφρασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ως προς το χρόνο παρουσίασης του σχεδίου, είπε ότι θα είναι και βάσει των υγειονομικών στοιχείων και γι’αυτό το λόγο, οι ανακοινώσεις αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας.Σύμφωνα, πάντως, με ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού λίγο αργότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το απόγευμα θα ανακοινώσει το σχέδιο της Κυβέρνησης για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό, το οποίο θα εξειδικευθεί αμέσως μετά από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Ο Στέλιος Πέτσας εξήγησε ότι το σχέδιο θα αφορά στη στήριξη της εργασίας, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τη ρευστότητα. «Θα είναι συνολικό πακέτο που θα εκτείνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα, για να νιώσουν ασφαλείς οι επιχειρηματίες», τόνισε.

Όσο αφορά στους υπαλλήλους, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, έκανε σαφές ότι, θα καλύπτει και τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, αλλά και τους εποχιακούς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με τη στήριξη εισφορών και μισθολογικού κόστους.

«Οι άνθρωποι που θα ανοίξουν στα νησιά, φοβούνται ότι θα μπουν μέσα, αλλά θα δουν με το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε ότι δε θα μπουν μέσα», εκτίμησε ο Στέλιος Πέτσας.

Σχετικά με τις κυβερνητικές επαφές με άλλες χώρες για την έλευση τουριστών στην Ελλάδα, ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως υπάρχουν τόσο με ευρωπαϊκές, όπου δε θα χρειαστούν διμερείς συμφωνίες πιθανότατα, αφού καλυπτόμαστε από το πλαίσιο που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με μη ευρωπαϊκές, μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ, οι οποίες «θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα».

Κληθείς να απαντήσει στο πότε θα ανοίξουν τα Δημοτικά Σχολεία, παρέπεμψε σε δήλωση του Πρωθυπουργού ότι, «θα ανοίξουν όταν θα έχουμε καθοδική πορεία της πανδημίας», εξηγώντας ότι, θα υπάρχουν στοιχεία στο τέλος αυτής της εβδομάδας κι έπειτα θα ληφθούν αποφάσεις.

Όσο αφορά στην ευρωπαϊκή οικονομική στήριξη και τη συμφωνία Μέρκελ – Μακρόν, ξεκαθάρισε πως «δεν πρόκειται για μνημόνιο», αλλά και το ότι, «πρέπει να προσέχουμε τα ψιλά γράμματα». Όπως εξήγησε, «εδώ έχουμε ξεκάθαρα πακέτο επιχορήγησης και όχι δανεισμού», ενώ σχολίασε και ως θετικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια, βλέπουμε σύμπλευση Γαλλίας – Γερμανίας.

«Δε θα συγκριθεί η υγειονομική κατάσταση για την επιχορήγηση, αλλά η οικονομική κρίση», εξήγησε απαντώντας στο αν θα δοθεί στήριξη ανάλογα με το πλήγμα από την πανδημία.

Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε ότι οι μεγαλύτεροι tour operators ερευνούν το θέμα της ασφάλειας των προορισμών και είπε πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Σχολίασε άλλωστε και απέδωσε στο ενδιαφέρον αυτό το ότι, το άνοιγμα της Ακρόπολης έγινε θέμα στα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

Ερωτηθείς σχετικά ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει κανένα σενάριο για μείωση μισθών –συντάξεων».

Απαντώντας επίσης σε ερώτημα για την ύφεση και την επάνοδο της οικονομίας, είπε πως «δε θα αφήσουμε τις οφειλές του Σεπτεμβρίου να γίνουν χιονοστιβάδα, θα υπάρξουν ρυθμίσεις» και τόνισε ότι, «το κράτος δεν χαρίζει». Άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες εκπτώσεις φόρων αν αυτό χρειαστεί, σημειώνοντας πως «προς το παρόν δε χρειάζεται».

Τέλος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθάρισε εκ νέου ότι, «δε θα γίνει ανασχηματισμός».