Πολιτική

Τουρισμός: διάγγελμα Μητσοτάκη για το σχέδιο της κυβέρνησης

"Κλείδωσε" το διάγγελμα του πρωθυπουργού για τον τουρισμό. Τι θα εξαγγείλει. Τα κίνητρα για τουρίστες και για επαγγελματίες του τουρισμού.

Το σχέδιο της Κυβέρνησης για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό, το οποίο θα εξειδικευθεί αμέσως μετά από τους αρμόδιους Υπουργούς, θα παρουσιάσει το απόγευμα της Τετάρτης, με διάγγελμά του, ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, εξήγησε ότι το σχέδιο θα αφορά στη στήριξη της εργασίας, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τη ρευστότητα. «Θα είναι συνολικό πακέτο που θα εκτείνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα, για να νιώσουν ασφαλείς οι επιχειρηματίες», τόνισε.

Όσο αφορά στους υπαλλήλους, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, έκανε σαφές ότι θα καλύπτει και τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, αλλά και τους εποχιακούς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με τη στήριξη εισφορών και μισθολογικού κόστους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Καθημερινή οι ελληνικές υγειονομικές αρχές έχουν δώσει το «πράσινο φως» για την έλευση τουριστών και το μόνο που μένει είναι η οριστικοποίηση της ημερομηνίας.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη τετραμερής Σύνοδος Κορυφής της Ελλάδας με Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία, τρεις χώρες, δηλαδή, με τις οποίες υπάρχει οδική σύνδεση.

Σχετικά με την στήριξη των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13% όπως έχει ζητήσει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Παράλληλα δεν αποκλείεται αντίστοιχη μείωση του ΦΠΑ και στις μεταφορές ώστε να γίνει πιο ελκυστικό το τουριστικό πακέτο. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι επίσης η στήριξη των επιχειρήσεων να είναι εξατομικευμένη, ανάλογα, δηλαδή, της ζημιάς της επιχείρησης.