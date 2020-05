Κόσμος

Αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο (βίντεο)

Κατάφερε να προσγειωθεί το αεροσκάφος στον αυτοκινητόδρομο. Το βίντεο από το σημείο.

Έκτακτη προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο έκανε ένα μικρό αεροπλάνο στο Μιζούρι, όταν παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα.

Η προσγείωσε έγινε το απόγευμα της Τρίτης, όταν σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η μία μηχανή του αεροσκάφους έπαθε βλάβη την ώρα που προσέγγιζε το αεροδρόμιο.

Ο πιλότος κατάφερε να βγει σώος από το αεροπλάνο.

Οι αστυνομικοί στο δρόμο είχαν ειδοποιηθεί κι έτσι η προσγείωση έγινε με ασφάλεια και για τους τυχόν περαστικούς από το σημείο οδηγούς.