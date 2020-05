Πολιτική

Σακελλαροπούλου: επείγουσα η ανάγκη μέριμνας για τους άστεγους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων βρέθηκε το πρωί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το μήνυμά της για τις ευάλωτες ομάδες.

Την ανάγκη να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους πλέον ευάλωτους συνανθρώπους μας, που χρειάζονται μέριμνα, τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την επίσκεψή της σήμερα το πρωί στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων.

Συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με αστέγους και εργαζομένους του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου, ενώ ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της δήλωσε ότι «Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να υπογραμμίσω με την παρουσία μου πόσο σημαντική είναι για τους συνανθρώπους μας που δεν έχουν σπίτι να μείνουν, η δημιουργία αυτού του πολυδύναμου Κέντρου από τον Δήμο της Αθήνας».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «Η κρίση της πανδημίας κατέστησε ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη της μέριμνας για τους πλέον ευάλωτους ανάμεσά μας. Είναι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, πολλοί έχουν προβλήματα υγείας, αρκετοί είναι ηλικιωμένοι».

Κλείνοντας την δήλωσή της, σημείωσε ότι «Οφείλουμε να τους θωρακίσουμε ενάντια στην ασθένεια, να τους περιβάλλουμε με τη φροντίδα μας, με δυο λόγια, να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Γι’ αυτό και χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήμου, με την ευχή να πολλαπλασιαστούν τέτοιες δομές».