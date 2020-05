Πολιτική

Νέες τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις των Τούρκων. Υπερπτήσεις τουρκικών F-16 και σήμερα πάνω από ελληνικά νησιά...

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις των Τούρκων από αέρος. Μετά το προχθεσινό μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά, τα τουρκικά F-16 επανήλθαν πάνω από το Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση στις 13:59 πάνω από το Αγαθονήσι στα 14.500 πόδια και στις 14:02 πάνω από τη νήσο Ανθρωποφάγοι στα 14.000 πόδια.

Στις 14:03 άλλο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από τους Ανθρωποφάγους στα 26.000 πόδια.

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι, τους Λειψούς και τους Αρκιούς. Το ίδιο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάνω από τη Ρω στα 26.000 πόδια και μισή ώρα αργότερα ξαναπέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι στα 27.000 πόδια.