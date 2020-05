Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Σταθερά πτωτικός ο αριθμός νέων κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μειώνεται και ο αριθμός των νοσηλευόμενων στα νοσοκομεία της χώρας…

Για πρώτη φορά από το Μάρτιο ο αριθμός των νοσηλευόμενων με κορονοϊό σε νοσοκομεία της χώρας είναι μικρότερος από 10.000, σημείωσε ο ιατρικός επικεφαλής του NHS Αγγλίας, Στίβεν Πάουις, στην ενημέρωση της κυβέρνησης για την πανδημία, και πρόσθεσε ότι παρ’ όλο που ο αριθμός των διαγνωστικών εξετάσεων αυξάνεται, ο αριθμός των νέων περιστατικών είναι σταθερά πτωτικός.

Ανακοινώνοντας τα δεδομένα του τελευταίου 24ωρου για την πανδημία στη χώρα, ο υπουργός Πολιτισμού, Όλιβερ Ντάουντεν, ανέφερε 363 νέους θανάτους, που ανεβάζουν το σύνολο των απωλειών σε ζωές στις 35.704. Χθες πραγματοποιήθηκαν 177.216 διαγνωστικά τεστ, και επιβεβαιώθηκαν 2.472 θετικά περιστατικά. Δήλωσε επίσης, ότι εφόσον έχει διασφαλιστεί ότι το NHS δεν ξεπερνά τις δυνατότητές του, το προσωπικό του θα μπορεί πλέον να επιστρέφει και στα υπόλοιπα καθήκοντα.

Ανακοίνωσε επίσης τη μετάθεση για το φθινόπωρο της ανακοίνωσης της λίστας τιμής προς εξέχοντα πρόσωπα, που λαμβάνει χώρα το καλοκαίρι με την ευκαιρία των γενεθλίων της βασίλισσας, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή μέλη του προσωπικού του NHS και άλλοι που έχουν προσφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Ταυτόχρονα, δημιουργείται μία ειδική ομάδα, της οποίας θα προεδρεύει ο ίδιος, που θα έχει στόχο την επανεκκίνηση του τομέα ψυχαγωγίας και αναψυχής στη χώρα.