Ταμείο Ανάκαμψης: “Όχι” από το “Κουαρτέτο Λιτότητας” σε Μέρκελ – Μακρόν

Τι αντιπροτείνουν οι ηγέτες της Αυστρίας, Δανίας, Σουηδίας και Ολλανδίας…

Δική τους αντιπρόταση στη γαλλογερμανική πρωτοβουλία για τη σύσταση Ταμείου Ανάκαμψης καταθέτουν Aυστρία, Δανία, Σουηδία και Ολλανδία, προτείνοντας ως εναλλακτική ένα ταμείο χορήγησης δανείων εκτάκτου ανάγκης.

Σε κοινό έγγραφο, οι ηγέτες Αυστρίας, Δανίας, Σουηδίας και Ολλανδίας -το επονομαζόμενο “Κουαρτέτο της Λιτότητας”- επαναλαμβάνουν την αντίθεσή τους στην αμοιβαιοποίηση του χρέους, την άμεση επιδότηση χωρών-μελών που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού και την ενίσχυση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, εγείροντας εμπόδια στην πρωτοβουλία της Γερμανίδας καγκελαρίου, Άγκελα Μέρκελ, και του Γάλλου ομολόγου της, Εμανουέλ Μακρόν, για ένα Ταμείο Ανάκαμψης 500 δισ. ευρώ.

«Στόχος μας είναι η χορήγηση έκτακτης και στοχευμένης χρηματοδότησης και να προφέρουμε δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε εκείνους που επηρεάσθηκαν περισσότερο από την κρίση», αναφέρεται στο κοινό έγγραφο των τεσσάρων χωρών, που επικαλείται το BBG. «Αυτό στο οποίο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι εργαλεία ή μέτρα που οδηγούν σε αμοιβαιοποίηση του χρέους και σημαντικές αυξήσεις στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.».

Χώρες του Νότου, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, βασίζονταν σε στήριξη μέσω του ταμείου ανάκαμψης, καθώς βρέθηκαν στο επίκεντρο της πανδημίας του κορωνοϊού, με την κρίση να έχει οδηγήσει σε βαθιά ύφεση τις οικονομίες τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις στις 27 Μαΐου.

Παρότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συμφωνήσει στην ανάγκη ενός τέτοιου ταμείου που θα συνδράμει στην ανάκαμψη, εντούτοις μοιράζονται διαφορετικές απόψεις για το εάν θα πρέπει να χορηγεί δάνεια ή απευθείας επιδοτήσεις ή ποιο θα είναι το τελικό του μέγεθος. Και παρότι έως έναν βαθμό αποδέχονται ότι τα χρήματα θα προέρχονται από την κοινή έκδοση ευρωπαϊκού χρέους, το ύψος του ποσού που θα αντλήσουν οι αρχές της Ε.Ε. από τις αγορές αποτελεί ακόμη ένα σημείο αντιπαράθεσης.

Η γαλλογερμανική πρόταση προβλέπει την έκδοση χρέους 500 δισ. ευρώ από την Κομισιόν για λογαριασμό του συνόλου της Ε.Ε. με την καγκελάριο Μέρκελ να επιμένει ότι δεν πρόκειται περί αμοιβαιοποίησης χρέους.

Το “Κουαρτέτο της Λιτότητας” αντιπροτείνει:

Ειδικά κεφάλαια για την αντιμετώπιση του Covid-19 και όχι αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού

Σύσταση ενός ταμείου εκτάκτου ανάγκης που θα χορηγεί δάνεια

Τα δάνεια θα δίνονται έπειτα από αξιολόγηση αναγκών και για τη στήριξη κλάδων που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία και προς τη στήριξη έρευνας, καινοτομίας, υγείας και κλιματικών στόχων.

Τα δάνεια θα συνοδεύονται από ισχυρές δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομικό πλαίσιο