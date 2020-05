Κόσμος

Λιβύη: Ο Χαφτάρ καλεί σε πόλεμο κατά της Τουρκίας

Ο στρατάρχης ξεσηκώνει τις δυνάμεις για ηχηρή απάντηση στην επέμβαση της Άγκυρας στην χώρα του.

Ο Λίβυος στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ κάλεσε τις δυνάμεις του να συσπειρωθούν εναντίον της Τουρκίας, που στηρίζει την αντιμαχόμενη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA) με έδρα την Τρίπολη, για να αναστρέψουν την πορεία της στρατιωτικής σύγκρουσης γύρω από την πρωτεύουσα.

Οι προωθήσεις την περασμένη εβδομάδα των δυνάμεων που συμμαχούν με τη διεθνώς αναγνωρισμένη GNA, όπως η κατάληψη μιας στρατηγικής σημασίας αεροπορικής βάσης, θέτουν σε κίνδυνο την επιθετική εκστρατεία που έχει εξαπολύσει εδώ και ένα χρόνο ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης Χάφταρ.

Ο LNA, που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Ρωσία, απειλεί να εξαπολύσει σε αντίποινα μια μαζική αεροπορική εκστρατεία.

Οι δυνάμεις της GNA προχώρησαν προς ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές της Τρίπολης, όπου είπαν ότι χρειάστηκαν να περάσουν μέσα από νάρκες και άλλους εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχε τοποθετήσει ο LNA. Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός ανέφερε ότι αποσύρθηκε από ορισμένες περιοχές, αλλά επίσης έστησε ενέδρα στο στρατόπεδο Γιαρμούκ στην Τρίπολη και σκότωσε ή έπιασε αιχμαλώτους αντίπαλους μαχητές.

Ο Χάφταρ, σε ένα ηχητικό μήνυμα, απευθυνόμενος στις δυνάμεις του, τους κάλεσε να πολεμήσουν την «αποικιοκρατική» επέμβαση της Τουρκίας μέχρι να ηττηθεί, σε μια αναφορά στην περίοδο του οθωμανικού ελέγχου της Λιβύης. «Αποκτάτε δόξα ενώ πολεμάτε τον απεχθή αποικιστή άπληστο για τον πλούτο μας», είπε. «Και διεξάγετε πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, έναν πόλεμο στον οποίο δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η νίκη»..

Οι δηλώσεις του στρατάρχη έγιναν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν χθες σε τηλεφωνική τους επικοινωνία να συνεχίσουν τη στενή στρατιωτική και πολιτική συνεργασία σε για ταχεία αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Λιβύη. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόνισε από την πλευρά του ότι η Άγκυρα «άλλαξε τις ισορροπίες» στη Λιβύη και απέτρεψε έναν «ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο». «Η μόνη λύση στη Λιβύη είναι μια πολιτική λύση και ο Χάφταρ πρέπει να το καταλάβει αυτό», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ σε τηλεοπτική του συνέντευξη.?