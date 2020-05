Οικονομία

Καταγγελία στον ΑΝΤ1: η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε σπίτι με τρεις ασθενείς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο άνεργος γιός για τις οφειλές προς την Επιχείρηση, το πενιχρό εισόδημα και τις αυξημένες δαπάνες της οικογένειας για φάμρακα. Αμεση η παρέμβαση απο πλευράς της ΔΕΗ.

Σημ: μετά την προβολή του θέματος απο την εκπομπή "Πρωινοί Τύποι", υπήρξε παρέμβαση απο πλευράς της ΔΕΗ και παροχή δεσμεύσεων ότι θα υπάρξει επίλυση του προβλήματος και επανασύνδεση του ρεύματος.