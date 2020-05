Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ανοιξιάτικες συνθήκες ξεκινά η εβδομάδα. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Την Δευτέρα, αρχικά στην Μακεδονία και στην Θράκη, βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά και από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, εντάσεως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει για τα Ακάρεα. Τα ακάρεα προκαλούν παραμορφώσεις στα φύλλα και στους καρπούς των ελαιοδέντρων, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των καρπών, ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

Ψεκασμοί: Όπου υπάρχει πρόβλημα ακάρεων, συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη λίγο πριν την ανθοφορία. Επίσης θα πρέπει να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός με την πτώση των πετάλων και όταν ο καρπός της ελιάς έχει το μέγεθος της κεφαλής καρφίτσας. Ο επαναληπτικός ψεκασμός είναι απαραίτητος μόνο στις επιτραπέζιες ποικιλίες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: