Κοινωνία

“Δράκος του Κάβου”: η περιπετειώδης σύλληψη και ο τραυματισμός του

Τι βρέθηκε στην σκηνή του. Νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο Νοσοκομείο Κέρκυρας. Η πτώση του στη χαράδρα και ο απεγκλωβισμός του.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 47χρονου, αποκαλούμενου ως «δράκου της Κέρκυρας», που αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές για την απαγωγή και το βιασμό 34χρονης αλλοδαπής, μίλησε ο Αστυνομικός Διευθυντής Κέρκυρας Ματθαίος Γιαννούλης.

Υπενθυμίζεται ότι η αλλοδαπή για την οποία είχε δηλωθεί, από τον σύντροφο της, η εξαφάνιση της και εντοπίστηκε από περιπολία του Αστυνομικού Τμήματος Λευκίμμης, τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαΐου στην ευρύτερη περιοχή, κατήγγειλε ότι ο δράστης το βράδυ της Τρίτης την έπεισε με παραπλανητικό τρόπο να τον ακολουθήσει σε δασική περιοχή της Λευκίμμης, όπου στην συνέχεια με την απειλή μαχαιριού την βίασε κατ΄ επανάληψη εξαναγκάζοντας την επιπλέον και σε άλλες ασελγείς πράξεις.

Ο κ. Γιαννούλης τόνισε πως «για την σύλληψή του προηγήθηκαν πολυήμερες αστυνομικές έρευνες, με την συμμετοχή 100 και πλέον αστυνομικών στην ευρύτερη περιοχή της Λευκίμμης, αξιοποιήθηκαν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, με αποτέλεσμα χθες το απόγευμα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, με την συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), αστυνομικών σκύλων, καθώς και ανδρών του Αστυνομικού Τμήματος Λευκίμμης, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Επισημαίνεται ότι ο δράστης στη θέα των αστυνομικών, που ενέδρευαν στην δασώδη περιοχή του Παλαιοχωρίου Λευκίμμης, τράπηκε σε φυγή και πήδηξε από κρημνώδες σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα άκρα και στην σπονδυλική του στήλη. Άμεσα διατάχθηκε ο χερσαίος αποκλεισμός του σημείου από τουλάχιστον 50 αστυνομικούς και ταυτόχρονα ζητήθηκε η συνδρομή του Λιμεναρχείου Κέρκυρας από θαλάσσης, δεδομένου ότι το εν λόγο σημείο οδηγούσε σε απόκρημνη παραλία. Με την συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας και του ΕΚΑΒ, ο συλληφθείς απεγκλωβίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου και νοσηλεύεται».

«Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του εντοπισμού του δράστη καθώς και στην κατοχή του βρέθηκαν από του αστυνομικούς μεταξύ άλλων, οπλισμένο κυνηγητικό μονόκαννο όπλο, δύο φυσίγγια, μαχαίρια, σουγιάδες καθώς και εξοπλισμός διαβίωσης στην ύπαιθρο».

Συγκεκριμένα στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε τσαντάκι μέσης που περιείχε δύο κινητά τηλέφωνα και σε κοντινή απόσταση από το σημείο εντοπισμού του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη:

κυνηγητικό μονόκαννο όπλο, οπλισμένο έτοιμο για χρήση, με φυσίγγιο στη θαλάμη

ένα (1) ακόμα κυνηγητικό φυσίγγιο

δύο (2) μαχαίρια με ξύλινη λαβή και δύο σουγιάδες μήκους λάμας από 15 έως 20 εκ.

τέσσερις (4) συσκευές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ( PowerBank )

δύο (2) κατσαβίδια

φωτιστική λάμπα ελαίου, μικρός προβολέας και επαναφορτιζόμενος φακός χειρός

ηλιακό πάνελ παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με καλώδια φόρτισης κινητών

τρεις (3) φορτιστές κινητών τηλεφώνων

μικρό χρηματικό ποσό

σακίδιο πλάτης παραλλαγής και ένας υπνόσακος ( Sleeping Bag )

ένα ακόμη κινητό τηλέφωνο καθώς και ρουχισμός

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ημεδαπού θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.