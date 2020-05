Κόσμος

Κορονοϊός: Αμείωτος ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ

Τριψήφιος παραμένει ο αριθμός των θυμάτων από την πανδημία στις ΗΠΑ.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού στοίχισε τη ζωή σε άλλους 638 ανθρώπους το προηγούμενο 24ωρο στις ΗΠΑ, όπου ο συνολικός απολογισμός έφθασε το βράδυ της Κυριακής τους 97.686 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης ανέρχεται σε 1.641.585, σύμφωνα με αυτή τη σχολή ιατρικής που εδρεύει στη Βαλτιμόρη (ανατολικά).

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ πλήγμα από οποιαδήποτε άλλη στον πλανήτη από την πανδημία του κορονοϊού, σε απόλυτους αριθμούς θανάτων και κρουσμάτων μόλυνσης.