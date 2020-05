Αθλητικά

Euroleague: οριστική διακοπή της σεζόν

Ομόφωνη η απόφαση μετά και την σχετική εισήγηση από τον Μπερτομέου.

Την απόφαση για οριστική διακοπή της σεζόν στη Εuroleague, μετά και από την εισήγηση του CEO της, Τζόρντι Μπερτομέου, λόγω των κινδύνων από την πανδημία του κορονοϊού, έλαβε το Συμβούλιο των μετόχων, στη σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα (25/5).

Οι έντεκα ομάδες με συμβόλαιο τύπου Α (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενερμπαχτσέ, Αναντολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Ζαλγκίρις Κάουνας, Αρμάνι Μιλάνο, και Μακάμπι Τελ Αβίβ) συμφώνησαν με την πρόταση του Τζόρντι Μπερτομέου και πλέον η σεζόν ακυρώνεται.

Η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να διατηρήσει τις ίδιες 18 ομάδες και την επόμενη σεζόν στη Λίγκα κι αυτό σημαίνει ότι δεν θα προβιβαστούν ομάδες από το Eurocup, ούτε θα δοθούν νέες wild cards. Η σεζόν στη Euroleague είχε διακοπεί στις 13/3 λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορoνοϊού.

Αν και ο ισχυρός άνδρας της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου, είχε προσπαθήσει να καθησυχάσει τους παίκτες στη σύσκεψη με τους 18 αρχηγούς των ισάριθμων ομάδων το περασμένο Σάββατο (23/5), η εισήγησή του σήμερα ήταν υπέρ ενός οριστικού «λουκέτου» στη σεζόν. Ίσως, ο Μπερτομέου να επηρεάστηκε και από την επιστολή της Ένωσης Παικτών στις ομάδες με την οποία οι πρωταγωνιστές στο παρκέ ζητούσαν το πρόωρο τέλος της σεζόν για λόγους υγείας και κίνδυνο τραυματισμών μετά από δίμηνη απραξία. Εν τέλει και οι ομάδες μέτοχοι θεώρησαν καλύτερο να μην επιστρέψουν οι παίκτες στο παρκέ.

Μία από τις προτάσεις που φαινόταν ως επικρατέστερη σε περίπτωση που αποφασιζόταν η συνέχιση της σεζόν είναι να διεξαχθούν οι εναπομείνασες αγωνιστικές και final-8 (αντί πλέι οφ και φάιναλ φορ) σε μία ευρωπαϊκή πόλη.

Από ελληνικής πλευράς, τον Παναθηναϊκό εκπροσωπούν οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Μάνος Παπαδόπουλος, ενώ τον Ολυμπιακό οι Γιώργος Σκινδήλιας και Νίκος Λεπενιώτης.