Πολιτισμός

Ο κορονοϊός δεν... τρομάζει το Φεστιβάλ Βενετίας

Το Φεστιβάλ της Βενετίας είναι το παλαιότερο στον κόσμο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Πρόεδρος του φετινού, 77ου Φεστιβάλ της Βενετίας θα είναι η Κέιτ Μπλάνσετ.

Το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί όπως είναι προγραμματισμένο στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο Λούκα Τζάια, ο κυβερνήτης της περιφέρειας στην οποία ανήκει η ιταλική πόλη, καθώς η διάδοση του νέου κορονοϊού επιβραδύνεται στην Ιταλία.

Το Φεστιβάλ της Βενετίας οργανώνεται από την εταιρεία Biennale di Venezia και είναι το παλαιότερο στον κόσμο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Τον Ιανουάριο ανακοινώθηκε πως πρόεδρος του φετινού, 77ου Φεστιβάλ της Βενετίας θα είναι η Κέιτ Μπλάνσετ.

Εξαιτίας των lockdowns που επιβλήθηκαν στην κινηματογραφική βιομηχανία σ' όλο τον κόσμο για να περιοριστεί η διάδοση του ιού, στο φεστιβάλ θα λάβουν μέρος πιθανόν λιγότερες παραγωγές, δήλωσε ο Τζάια, ο οποίος είναι επίσης μέλος του συμβουλίου της Μπιενάλε της Βενετίας.

Το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, το μεγαλύτερο στον κόσμο, υποχρεώθηκε να αναβάλει τη φετινή έκδοσή του τον Μάιο εξαιτίας της επιδημίας της Covid-19.

Η Ιταλία σχεδιάζει να άρει όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς από τις 3 Ιουνίου και οι ταξιδιώτες από τις χώρες της ΕΕ θα μπορούν να εισέρχονται στη χώρα χωρίς να τεθούν σε καραντίνα.