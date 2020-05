Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η Ελένη αποκαλύπτει το “μεγάλο μυστικό” (βίντεο)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, που έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Τρίτη 26 Μαΐου - Επεισόδιο 95

Ο Κυπραίος αναγκάζεται να παραδεχτεί στον μοναχό Ματθαίο την εγκληματική του πράξη κατά του Γεωργαλά, όμως, η ομολογία του θα πάρει μια απρόσμενη τροπή. Θα καταφέρει, αυτήν την φορά, ο Κυπραίος να γλυτώσει απ’ τις πράξεις του; Παράλληλα, ο Λάμπρος, έχοντας μάθει την παράνομη σχέση της Θεοδοσίας με τον Βασταρδή, αποφασίζει να κάνει ένα παράτολμο βήμα ενώ την ίδια στιγμή ο Μιλτιάδης ψάχνει ανήσυχος τον γιο του.

Η Ελένη αποφασίζει να εκμυστηρευτεί στον Φανούρη το σχέδιο για την εγκυμοσύνη των δυο κοριτσιών και ζητά τη βοήθειά του για να το αποτρέψει. Το σχέδιο του Κωνσταντή και του Μελέτη για να παγιδεύσουν τον Κλεομένη μέσω του Δημήτρη, κινδυνεύει να ναυαγήσει.

Ο Προύσαλης προσπαθεί να πείσει τη Βασούλα να καταθέσει εναντίον του Λια και έτσι να φτάσουν στην ενοχή του Δούκα, όμως η Βασούλα φοβάται για τη ζωή της, καθώς ο άντρας της, της φέρεται βίαια. Η Ελένη αναλαμβάνει να την πείσει, όμως η ξαφνική παρουσία του Λια θα βάλει σε κίνδυνο και τις δυο γυναίκες.