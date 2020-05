Κόσμος

Κορονοϊός: εφιαλτική η εξάπλωση της πανδημίας στη Βραζιλία

Για ακόμη μια μέρα ο αριθμός των νεκρών είναι τετραψήφιος και ο μεγαλύτερος στον πλανήτη.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι ο αριθμός των ασθενών που κατέγραψε πως υπέκυψαν στην COVID-19 ανήλθε σε 1.039 το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, με τον ημερήσιο απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να ξεπερνά τα χίλια για τέταρτη φορά αφότου η εξάπλωσή της άρχισε να επιταχύνεται, την περασμένη εβδομάδα.

Η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, νέο επίκεντρο της πανδημίας, θρηνεί πλέον 24.512 νεκρούς, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία, όπως τονίζει μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας, είναι πολύ υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα.

Στη λατινοαμερικάνικη χώρα των 210 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται 391.222 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 (+16.324 σε ένα 24ωρο).

Οι δύο πολιτείες που υφίστανται τα χειρότερα χτυπήματα είναι το Σαν Πάουλου και το Ρίο ντε Ζανέιρο, όπου οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στα νοσοκομεία βρίσκονται πολύ κοντά στον κορεσμό, όπως και σε πολιτείες στο βόρειο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η πολιτεία Σαν Πάουλου θρηνούσε μέχρι το βράδυ χθες 6.423 νεκρούς επί συνόλου 86.000 και πλέον κρουσμάτων μόλυνσης, ενώ στο Ρίο, όπου η εξάπλωση του ιού πήρε ακόμη πιο ραγδαίο ρυθμό την τελευταία εβδομάδα, καταμετρώνται 4.361 θάνατοι και πάνω από 40.000 κρούσματα μόλυνσης.

Οι δύο πολιτείες επέβαλαν στα τέλη Μαρτίου μέτρα περιορισμού των πολιτών τους, παρά τη σφοδρή αντίσταση που προβάλλει ο ακροδεξιός πρόεδρος της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου. Όμως η φύση αυτών των μέτρων δεν ήταν υποχρεωτική και δεν άρκεσαν για να εμποδίσουν την εξάπλωση της πανδημίας.

Προχθές Δευτέρα το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε πως συνεχίζει να συνιστά τη χρήση υδροξυχλωροκίνης για τη θεραπεία ασθενών με ήπια συμπτώματα της COVID-19, αψηφώντας την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΫ) να αναστείλει «προσωρινά» τις κλινικές δοκιμές με αυτό το ανθελονοσιακό φάρμακο για προληπτικούς λόγους.