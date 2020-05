Παράξενα

Ρόδος: Του τηλεφώνησαν ότι ζει ο πατέρας του λίγο αφού τον κήδεψε (βίντεο)

Ο γιος του νεκρού, που τελικά ήταν ζωντανός, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την περιπέτειά του, που πραγματικά είναι πέραν κάθε φαντασίας.

«Ήταν μεγάλο το σοκ, δεν το περίμενα», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο άνδρας ο οποίος δέχθηκε τηλεφώνημα από ίδρυμα ότι ζει ο πατέρας του, λίγες μέρες αφού τον κήδεψε.

Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Ρόδο και ξεκίνησε όταν ο άνδρας, που δεν είχε επαφές με τον πατέρα του, έλαβε τηλεφώνημα από την Αστυνομία, ότι βρέθηκε νεκρός σε αποθήκη ο πατέρας του.

Ο πατέρας είχε μεταφερθεί πολλές φορές στο νοσοκομείο από τη συγκεκριμένη αποθήκη, ενώ ο νεκρός, που ήταν σε προχωρημένη σήψη, δεν έφερε κανένα στοιχείο ταυτότητας.

Όταν η σορός του 73χρονου μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, συγγενικό του πρόσωπο επιβεβαίωσε ότι εκείνος διέμενε στη συγκεκριμένη αποθήκη.

«Με κάλεσαν από την Αστυνομία, μου ανακοίνωσαν ότι πέθανε. Έγιναν η κηδεία και το μνημόσυνο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο γιος του 73χρονου.

Μετά από λίγο καιρό και συγκεκριμένα εχθές, όμως, όπως είπε δέχθηκε ένα τηλεφώνημα.

«Με πήραν από το ίδρυμα και μου είπαν ότι ο πατέρας μου ζει!».

Η έκπληξη και το σοκ όλων ήταν μεγάλο, βεβαίως, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες και διαδικασίες τόσο για να αναιρεθεί ο θάνατος του 73χρονου από τα επίσημα έγγραφα, όσο και για να διαπιστωθεί ποιος ετάφη στη θέση του.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο εκταφής του νεκρού, ώστε να διαπιστωθεί ποιος ήταν. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση από το νησί της Ρόδου.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η εισαγγελία της Ρόδου, η οποία αναμένεται να διεξάγει και την έρευνα.