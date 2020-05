Κόσμος

Κορονοϊός: κορυφώνεται η πανδημία στο Μεξικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες νέα κρούσματα και εκατοντάδες θάνατοι, προστίθενται καθημερινά στον θλιβερό απολογισμό.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας του Μεξικού γνωστοποίησαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Τρίτη ότι το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν 501 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 και 3.455 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, αριθμοί άνευ προηγουμένου, καθώς η πανδημία του κορονοϊού μοιάζει πλέον να φθάνει στην κορύφωση.

Ο απολογισμός των μεξικανικών υγειονομικών αρχών ως εδώ κάνει λόγο για 8.134 θανάτους επί συνόλου 74.560 κρουσμάτων μόλυνσης.