Τεχνολογία - Επιστήμη

Χιλιάδες κεραυνοί στην Ελλάδα την Τρίτη

Η καταγραφή των κεραυνών την Τρίτη και το στοιχείο που κάνει τη διαφορά.

Περισσότεροι από 1.600 κεραυνοί καταγράφηκαν χθες από το σύστημα ανίχνευσης κεραυνών «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Παρόλο που ο αριθμός των κεραυνών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, το ΕΑΑ-meteo χαρακτηρίζει ως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σημειώθηκε κεραυνική δραστηριότητα σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα, με μόνη εξαίρεση περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η αστάθεια θα συνεχιστεί και σήμερα, με βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία, που θα παρουσιάσει νέα μικρή πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 22 έως 24 βαθμούς.