Life

Γερμανία: “κορώνες” για την τήρηση αποστάσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστια καπέλα διασφαλίζουν την αναγκαία απόσταση μεταξύ των πελατών, καταστημάτων εστίασης.

Καθώς οι χώρες σε όλον τον κόσμο ανοίγουν δειλά δειλά τους δημόσιους χώρους μετά το λουκέτο λόγω της πανδημίας, εστιατόρια και ταχυφαγεία διαγκωνίζονται να επινοήσουν τρόπους κοινωνικής αποστασιοποίησης των πελατών, πρωτότυπους και κυρίως διασκεδαστικούς.

Πολλά καταστήματα εστίασης στη Γερμανία, δοκιμάζουν λύση στο πρόβλημα: δίνουν στους πελάτες τεράστιες «κορώνες κοινωνικής αποστασιοποίησης».

Αρχικά, αυτά τα καπέλα κατασκευάστηκαν για διαφημιστικό σποτάκι στη γερμανική τηλεόραση, αλλά από την περασμένη Παρασκευή δοκιμάζονται ως λύση εξασφάλισης της αναγκαίας απόστασης μεταξύ των πελατών, ώστε να εμποδιστεί η περαιτέρω διάδοση της Covid-19.

«Θέλαμε να ενισχύσουμε τους κανονισμούς υψηλής ασφάλειας και τα πρότυπα υγιεινής που ακολουθούν τα εστιατόρια μας. Η "κάνε την μόνος σου" κορώνα κοινωνικής αποστασιοποίησης ήταν ένας διασκεδαστικός και παιχνιδιάρικος τρόπος να θυμίσουμε στους πελάτες μας να εφαρμόζουν κοινωνική αποστασιοποίηση, ενώ απολαμβάνουν το πιάτο τους στα εστιατόριά μας» εκπρόσωπος αλυσίδας ταχυφαγείων.