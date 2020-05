Κόσμος

Στο εδώλιο καθηγήτρια για σεξουαλική κακοποίηση μαθητριών

Η πολύκροτη υπόθεση παίρνει επιτέλους τον δρόμο της Δικαιοσύνης, μετά από νέα δικαστική απόφαση.

Ισραηλινό δικαστήριο έκρινε ότι η Μάλκα Λάιφερ, μια Αυστραλή που καταζητείται από τις αρχές της χώρας της για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, είναι διανοητικά ικανή να παραστεί στη δίκη της, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την έκδοσή της στην Αυστραλία.

Μετά την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη της Μάλκα Λάιφερ, η δικαστής Τσάνα Λομπ ανακοίνωσε ότι έκανε δεκτή την εκτίμηση των ειδικών ότι η κατηγορούμενη είναι «ικανή» να δικαστεί. Το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουν τα ισραηλινά δικαστήρια, στις 20 Ιουλίου, το αίτημα έκδοσης της Λάιφερ στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δεκάδες επιθέσεις εναντίον ανήλικων κοριτσιών, μαθητριών σε ένα εβραϊκό ορθόδοξο σχολείο, του οποίου ήταν διευθύντρια, στη Μελβούρνη.

Η κατηγορούμενη δεν εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο της Ιερουσαλήμ. Η γυναίκα αυτή έφυγε από την Αυστραλία πριν από 12 χρόνια, όταν μια πρώην μαθήτριά της υπέβαλε μήνυση σε βάρος της. Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, είναι ύποπτη για 74 επιθέσεις εναντίον ανηλίκων, όμως οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι πλέον εκκρεμούν μόνο 3 μηνύσεις σε βάρος της.

Η Μάλκα Λάιφερ ζούσε στον εβραϊκό οικισμό Ιμάνουελ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Από το 2014 και σε αλλεπάλληλες δίκες για την έκδοσή της, είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες σε βάρος της. Το 2016 κηρύχθηκε ανίκανη να δικαστεί και εισήχθη σε νοσοκομείο.

Ωστόσο, αστυνομικοί με πολιτικά την εντόπισαν και την βιντεοσκόπησαν να κάνει ψώνια και να καταθέτει μια επιταγή σε τράπεζα, αποδεικνύοντας έτσι ότι υποδυόταν την άρρωστη για να αποφύγει τη δίκη. Μετά την αποκάλυψη αυτήν, συνελήφθη το 2018 με την κατηγορία της παρεμπόδισης δικαιοσύνης και ξεκίνησε μια νέα σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν είναι όντως ικανή να δικαστεί.

Η δικαστής Λομπ διευκρίνισε στην απόφασή της ότι μολονότι η Λάιφερ έχει όντως «διανοητικά προβλήματα», δεν παρουσιάζει ψυχωτική συμπεριφορά. «Έχω την εντύπωση ότι η κατηγορουμένη μεγεθύνει τα προβλήματά της και υποδύεται την άρρωστη. Κατά συνέπεια, το συμπέρασμά μου είναι ότι είναι ικανή να παραστεί στη δίκη της και ότι θα πρέπει να ξαναρχίσει η διαδικασία για την έκδοσή της», σημείωσε.

Η Ντάσι Έρλιχ, μία από τις γυναίκες που κατηγορούν τη Λάιφερ, χαιρέτισε την απόφαση. «Αυτή η βίαιη γυναίκα εκμεταλλεύεται τα ισραηλινά δικαστήρια εδώ και έξι χρόνια. Επινόησε εμπόδια, με ατέρμονα επιχειρήματα τα οποία απλώς παρέτειναν την οδύνη μας», ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της.

Ένας από τους συνηγόρους της Λάιφερ, ο Γιεχούντα Φριντ, είπε από την πλευρά του ότι ελπίζει να ακυρωθεί η απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο.