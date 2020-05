Life

ΑΝΤ1 και Νίκος Χατζηνικολάου ανανέωσαν την συνεργασία τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζί συνεχίζουν την επιτυχημένη διαδρομή τους ο σταθμός και ο πολύπειρος δημοσιογράφος.

Ο ΑΝΤ1, με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος, που έχει βάλει με επιτυχία την προσωπική του σφραγίδα στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού, θα είναι στο δυναμικό του ΑΝΤ1 και για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με το κύρος, την αξιοπιστία και την πολυετή εμπειρία του, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα συνεχίσει να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση μέσα από την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».