ΥΠΟΙΚ - ΣΟΕ: Στο 3% του ΑΕΠ οι επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης στην τετραετία

Δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα και του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μ. Αργυρού.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία νέου εργαλείου ανάκαμψης ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, αναφέρεται σε δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα και του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων , Μιχάλη Αργυρού. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει για την προσεχή τετραετία (2021-2024) επιχορηγήσεις που εκτιμώνται στην περιοχή του 3% του ΑΕΠ ετησίως.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Από την αρχή της κρίσης του κορωνοϊού, η Ελληνική Κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά, και με εποικοδομητικό τρόπο, στις εντατικές συζητήσεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφενός για την αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών συνεπειών της κρίσης (πακέτο ρευστότητας, δηλαδή SURE, EIB Fund και ESM Coronavirus Crisis Response), αφετέρου για τη διαμόρφωση της υποδομής που είναι απαραίτητη, σε επίπεδο Ένωσης, για τη γρήγορη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης/4/2020 και στο Eurogroup της 15ης/5/2020, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών αντίστοιχα, εξέφρασαν τις θέσεις της χώρας αναφορικά με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της υποδομής αυτής. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσαν τις θέσεις της Ελλάδας αναφορικά με:

το ύψος,

την αναλογία επιχορηγήσεων και δανείων,

τη μέθοδο της κατανομής των ποσών,

τη μέθοδο χρηματοδότησης, και

τον εμπροσθοβαρή χαρακτήρα των υπό διαμόρφωση προγραμμάτων που θα στηρίξουν την Ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις προτάσεις της για τη δημιουργία ενός συνολικού πλαισίου, που αποβλέπει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, το προτεινόμενο πλαίσιο οικονομικής ανάκαμψης “Next Generation EU” χαρακτηρίζεται από:

Μια πολύ σημαντική δημοσιονομική παρέμβαση, συνολικού ύψους 750 δισ. ευρώ, για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα ανέλθει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου στα 32 δισ. ευρώ.

Μια σωστή, υπό τις παρούσες οικονομικές περιστάσεις, κατανομή μεταξύ επιχορηγήσεων (500 δισ. ευρώ) και δανείων (250 δισ. ευρώ). Για την Ελλάδα, οι προτεινόμενες επιχορηγήσεις εκτιμώνται στην περιοχή των 22,5 δισ. ευρώ και τα δάνεια στην περιοχή των 9,5 δισ. ευρώ.

Την κατάλληλη, υπό τις σημερινές οικονομικές περιστάσεις, μέθοδο χρηματοδότησης, δηλαδή μακροχρόνιο δανεισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Τον κατάλληλο, υπό τις παρούσες περιστάσεις, εμπροσθοβαρή χαρακτήρα.

Παράλληλα, προβλέπει σημαντικές επιχορηγήσεις για τις χώρες των οποίων οι οικονομίες είναι πιο ευάλωτες στη συμμετρική κρίση του κορoνοϊού.

Το πρόγραμμα “Next Generation EU” θα ενταχθεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και περιλαμβάνει τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος, και κυριότερος σε μέγεθος, πυλώνας, θα χρηματοδοτήσει τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, τα οποία τα κράτη-μέλη θα καταρτίσουν με βάση τις επενδυτικές και μεταρρυθμιστικές τους προτεραιότητες, που αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και με αναφορά στους άξονες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται στη στήριξη υγιών επιχειρήσεων μέσα από κεφαλαιακή ενίσχυση, κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο τρίτος πυλώνας εστιάζει σε δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας της Ε.Ε. έναντι μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων.

Συμπερασματικά, η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από επαρκή βαθμό φιλοδοξίας, ευελιξία, αλληλεγγύη και αναγνώριση της ισχυρής οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται από τον απαραίτητο οικονομικό ρεαλισμό, και θέτει τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου μείγματος νομισματικής, δημοσιονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, η εξυπηρέτηση και αποπληρωμή του κοινού δανεισμού, εκτείνεται σε σημαντικό βάθος χρόνου, αρχής γενομένης από το 2028, έως και το 2058.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η πρόταση θέτει τις κατάλληλες βάσεις για την οικονομική ανάκαμψη, τη στήριξη της αγοράς εργασίας και την κοινωνική συνοχή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ελληνική κυβέρνηση, όπως πράττει μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με δημιουργικό τρόπο, έχοντας πάντα ως γνώμονα την οικονομική και κοινωνική ευημερία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Προσβλέπουμε σε μια γρήγορη και αποτελεσματική συμφωνία στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής και στην όσο το δυνατόν συντομότερη υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ώστε η υγειονομική κρίση να ξεπεραστεί το ταχύτερο και με τις λιγότερες δυνατές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις».